Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:46 16.10.2023 (обновлено: 16:03 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/tarakan-1903036861.html
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины - РИА Новости, 16.10.2023
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины
Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:46
2023-10-16T16:03
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
видное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона."В Видновскую больницу обратилась сорокалетняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое", — рассказали в ведомстве. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.В Минздраве напомнили, что специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше или даже повредить барабанную перепонку, что может привести к лишению слуха. В таких случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.
https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), видное
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Видное
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины

Врачи в подмосковном Видном извлекли таракана из уха 40-летней женщины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
«
"В Видновскую больницу обратилась сорокалетняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое", — рассказали в ведомстве.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.
В Минздраве напомнили, что специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше или даже повредить барабанную перепонку, что может привести к лишению слуха. В таких случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди
26 сентября, 16:43
 
Хорошие новостиПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Видное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала