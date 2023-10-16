https://ria.ru/20231016/tarakan-1903036861.html
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины - РИА Новости, 16.10.2023
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины
Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:46
2023-10-16T12:46
2023-10-16T16:03
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона."В Видновскую больницу обратилась сорокалетняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое", — рассказали в ведомстве. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.В Минздраве напомнили, что специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше или даже повредить барабанную перепонку, что может привести к лишению слуха. В таких случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), видное
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Видное
Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины
Врачи в подмосковном Видном извлекли таракана из уха 40-летней женщины
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
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"В Видновскую больницу обратилась сорокалетняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое", — рассказали в ведомстве.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.
В Минздраве напомнили, что специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше или даже повредить барабанную перепонку, что может привести к лишению слуха. В таких случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.
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