https://ria.ru/20231016/tarakan-1903036861.html

Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины

Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины - РИА Новости, 16.10.2023

Подмосковные врачи достали таракана из уха женщины

Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:46

2023-10-16T12:46

2023-10-16T16:03

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подмосковные врачи из Видновской больницы извлекли таракана из уха сорокалетней пациентки, сообщили в Министерстве здравоохранения региона."В Видновскую больницу обратилась сорокалетняя женщина с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое", — рассказали в ведомстве. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.В Минздраве напомнили, что специалисты не рекомендуют пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше или даже повредить барабанную перепонку, что может привести к лишению слуха. В таких случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью.

https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), видное