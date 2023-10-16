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Валовый продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей - РИА Новости, 16.10.2023
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Ставропольский край
 
16:38 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/stavropole-1903094971.html
Валовый продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей
Валовый продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей - РИА Новости, 16.10.2023
Валовый продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей
Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:38
2023-10-16T16:38
ставропольский край
владимир владимиров
инвестиции
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СТАВРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, заявление прозвучало на внеочередном заседании краевого правительства, на котором был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Ставрополья на ближайшие три года. Согласно прогнозу, к 2026 году ВРП региона увеличится и превысит 1,46 триллиона рублей. Ежегодный темп роста ВРП предполагается на уровне 2,5%. Также ожидается, что 2023 год Ставрополье завершит с результатом в более чем 300 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что превышает прошлогоднее значение на 2,8%. По прогнозу, к 2026 году этот показатель будет составлять не менее 360 миллиардов рублей в год. Такой рост будет обусловлен комплексом мер по стимулированию частной инвестиционной активности, включая инфраструктурные бюджетные кредиты, поддержку инвестиционных проектов, предоставление земельных участков под их реализацию, защиту и поощрение капиталовложений, работу территорий опережающего социально-экономического развития, государственно-частное партнерство и создание ОЭЗ. Ключевой отраслью краевой экономики останется сельское хозяйство. Объем производства АПК в этом году составит 278 миллиардов рублей, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. В качестве драйверов развития отрасли составители прогноза называют наращивание производства сельхозпродукции, реализацию мелиоративных инвестпроектов, обновление технической базы, развитие семеноводства, питомниководства, а также племенного потенциала в животноводстве. Новые, более высокие, позиции в экономике Ставрополья занимает туризм. По данным мобильных операторов, в январе-августе текущего года регион посетили 6 миллионов человек. Ожидается дальнейший рост турпотока и развитие туристической индустрии в регионе, в том числе при поддержке государства. Оборот розничной торговли в крае по итогам 2023 года составит 656 миллиардов рублей, что на 2,5% выше значения прошлого года. К 2026 году этот показатель должен составить уже 822 миллиарда рублей. Рост товарооборота планируется обеспечить, в том числе, за счет расширения спектра форматов торговли. Согласно расчетам авторов прогноза, доходы населения будут расти. В 2026 году средняя заработная плата в крае поднимется на 20%. Обеспечить рост предполагается при помощи регулярной индексации социальных выплат и зарплаты работников бюджетной сферы, сокращения непроизводительных рабочих мест, повышения МРОТ и величины прожиточного минимума опережающими темпами, а также других факторов. "Мы должны создать людям комплекс условий для полноценной жизни, в том числе возможности работать и зарабатывать для себя и своей семьи", - приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Также глава региона отметил, что, планируя развитие экономики Ставрополья, надо четко понимать, что главная цель этой работы – рост реальных доходов и благополучие жителей края. "Мы говорим: Ставрополье – край для жизни. Это не просто слова", - подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20230926/kompleks-1898823446.html
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владимир владимиров, инвестиции
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Инвестиции

Валовый продукт Ставрополья в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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СТАВРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2023 году составит 1,2 триллиона рублей, сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства края, заявление прозвучало на внеочередном заседании краевого правительства, на котором был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Ставрополья на ближайшие три года.
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Согласно прогнозу, к 2026 году ВРП региона увеличится и превысит 1,46 триллиона рублей. Ежегодный темп роста ВРП предполагается на уровне 2,5%.
Также ожидается, что 2023 год Ставрополье завершит с результатом в более чем 300 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что превышает прошлогоднее значение на 2,8%. По прогнозу, к 2026 году этот показатель будет составлять не менее 360 миллиардов рублей в год. Такой рост будет обусловлен комплексом мер по стимулированию частной инвестиционной активности, включая инфраструктурные бюджетные кредиты, поддержку инвестиционных проектов, предоставление земельных участков под их реализацию, защиту и поощрение капиталовложений, работу территорий опережающего социально-экономического развития, государственно-частное партнерство и создание ОЭЗ.
Ключевой отраслью краевой экономики останется сельское хозяйство. Объем производства АПК в этом году составит 278 миллиардов рублей, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. В качестве драйверов развития отрасли составители прогноза называют наращивание производства сельхозпродукции, реализацию мелиоративных инвестпроектов, обновление технической базы, развитие семеноводства, питомниководства, а также племенного потенциала в животноводстве.
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Новые, более высокие, позиции в экономике Ставрополья занимает туризм. По данным мобильных операторов, в январе-августе текущего года регион посетили 6 миллионов человек. Ожидается дальнейший рост турпотока и развитие туристической индустрии в регионе, в том числе при поддержке государства.
Оборот розничной торговли в крае по итогам 2023 года составит 656 миллиардов рублей, что на 2,5% выше значения прошлого года. К 2026 году этот показатель должен составить уже 822 миллиарда рублей. Рост товарооборота планируется обеспечить, в том числе, за счет расширения спектра форматов торговли.
Согласно расчетам авторов прогноза, доходы населения будут расти. В 2026 году средняя заработная плата в крае поднимется на 20%. Обеспечить рост предполагается при помощи регулярной индексации социальных выплат и зарплаты работников бюджетной сферы, сокращения непроизводительных рабочих мест, повышения МРОТ и величины прожиточного минимума опережающими темпами, а также других факторов.
"Мы должны создать людям комплекс условий для полноценной жизни, в том числе возможности работать и зарабатывать для себя и своей семьи", - приводится в сообщении комментарий губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
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Также глава региона отметил, что, планируя развитие экономики Ставрополья, надо четко понимать, что главная цель этой работы – рост реальных доходов и благополучие жителей края.
"Мы говорим: Ставрополье – край для жизни. Это не просто слова", - подчеркнул Владимиров.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировИнвестиции
 
 
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