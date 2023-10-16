https://ria.ru/20231016/stavropole-1903018460.html

Правительство Ставрополья утвердило проект бюджета региона на 2024 год

Правительство Ставрополья утвердило проект бюджета региона на 2024 год - РИА Новости, 16.10.2023

Правительство Ставрополья утвердило проект бюджета региона на 2024 год

Расходы бюджета Ставропольского края на 2024 год составят 173,2 миллиарда рублей, при этом на социальную поддержку населения будет направлено 31,4 миллиарда... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:49

2023-10-16T11:49

2023-10-16T11:49

ставропольский край

владимир владимиров

здравоохранение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Расходы бюджета Ставропольского края на 2024 год составят 173,2 миллиарда рублей, при этом на социальную поддержку населения будет направлено 31,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Проект закона о краевом бюджете на 2024 год и на плановый период до 2026 года включительно был утвержден на внеочередном заседании правительства края. "Бюджет будущего года строился на трех приоритетах: стабильная выплата заработных плат, социальных пособий и поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Эти цели обеспечены финансами и будут выполнены. Существенную часть средств направим на развитие социальной сферы и экономики, реализацию национальных проектов. Каждый бюджетный рубль должен быть потрачен максимально эффективно – такую задачу ставлю перед правительством края", – приводятся в сообщении слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Как отметили в пресс-службе, в приоритете, как и в предыдущие годы, - социальные статьи расходов. На социальную поддержку населения края будет направлено 31,4 миллиарда рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей – на меры поддержки участников СВО и членов их семей. "Будет исполнено поручение президента об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5%. На эти цели в бюджете края предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей. Объем дополнительных расходов в бюджете будущего года запланирован и на обеспечение заработной платой бюджетников. Кроме того, предусмотрена индексация социальных выплат", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, на льготы по жилищно-коммунальным услугам различных категорий граждан запланировано 4,2 миллиарда рублей. Более 40 миллиардов рублей будет направлено на развитие образования. Средства пойдут на строительство и реконструкцию, обновление материально-технической базы объектов образования, модернизацию образовательной среды, бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов. На сферу здравоохранения будет направлено более 32 миллиардов рублей. При этом 1,9 миллиарда рублей предусмотрены на программу модернизации первичного звена здравоохранения, что позволит отремонтировать здания 46 учреждений, приобрести 734 единицы оборудования. На льготное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями выделяется 2,8 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения – 1,7 миллиарда рублей. В 2024 году продолжится работа в рамках национальных проектов. На это в бюджете предусмотрено 18,1 миллиарда рублей. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на поддержку аграрного сектора региона. На программу поддержки местных инициатив будет направлено 360 миллионов рублей. Эти средства позволят реализовать 166 проектов в территориях края. Всего же на проекты благоустройства планируется потратить свыше 3 миллиардов рублей. Одобренный законопроект о бюджете передан для рассмотрения в Думу Ставрополья.

https://ria.ru/20231011/resheniya-1902086164.html

https://ria.ru/20230906/sirius-1894632906.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, здравоохранение