https://ria.ru/20231016/ssha-1903048965.html

Больше трети американцев считают, что США делают для Украины слишком много

Больше трети американцев считают, что США делают для Украины слишком много - РИА Новости, 16.10.2023

Больше трети американцев считают, что США делают для Украины слишком много

Более трети американцев считают, что США делают "слишком много" для поддержки Украины в рамках конфликта, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos для... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:29

2023-10-16T13:29

2023-10-16T13:29

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более трети американцев считают, что США делают "слишком много" для поддержки Украины в рамках конфликта, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos для телеканала ABC News. "В то время как большинство (42%) говорят о том, что США обеспечивают достаточное количество помощи Украине..., больше людей считают, что США делают слишком много (33%) по сравнению с теми, кто считают, что США делают слишком мало (22%)", - говорится в результатах опроса. Опрос проводился 13-14 октября, в нем приняли участие 518 человек в возрасте от 18 лет, один респондент был исключен из финальной статистики за отказ отвечать на все пункты опроса. По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превзошла 100 миллиардов долларов. Как заявил ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902783264.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902709587.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, сергей лавров, джейк салливан, нато, в мире