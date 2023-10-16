https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html
Sputnik подписал первый документ со СМИ Венесуэлы
Sputnik подписал первый документ со СМИ Венесуэлы - РИА Новости, 16.10.2023
Sputnik подписал первый документ со СМИ Венесуэлы
Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Венесуэлы AVN договорились об обмене контентом на испанском языке... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:50
2023-10-16T15:50
2023-10-16T15:50
россия
венесуэла
sputnik
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Венесуэлы AVN договорились об обмене контентом на испанском языке. Соглашение о взаимопонимании было подписано на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве на полях XVII межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Свои подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков и заместитель Министра народной власти по коммуникации и информации Марди Нилсе Медина Галавес в присутствии вице-премьера России Александра Новака и министра нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа."Для нас большая честь принимать у себя делегацию из Венесуэлы и лично познакомиться с нашими партнерами. Очень рад, что подписание документа наконец-то позволит нашим агентствам получать информацию из первых уст, минуя посредников из западных СМИ, и станет хорошей отправной точкой для развития проектов по совершенно разным трекам сотрудничества", – отметил Сергей Кочетков по итогам подписания.Госпожа Марди Медина поддержала его, поблагодарив российскую сторону за теплый прием в Москве и добавила, что "очень важно поддерживать диалог между нашими агентствами в таких сферах как обмен материалами о происходящем в России и Венесуэле, сотрудничество по линии радио и развития проектов с университетами. Пусть этот документ станет первый шагом в нашем партнерстве и откроет для нас много новых возможностей".Накануне венесуэльская делегация во главе с вице-министром Мединой посетила штаб-квартиру Sputnik в Москве, во время которой коллеги познакомились с работой различных редакций медиагруппы.Sputnik с момента основания сотрудничает с крупнейшими венесуэльскими СМИ, однако меморандум с информационным агентством AVN стал первым официальным документом о партнерстве со СМИ Венесуэлы и одним из 26 соглашений, подписанных на полях XVII Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, sputnik
Россия, Венесуэла, Sputnik
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и ведущее информационное агентство Венесуэлы AVN договорились об обмене контентом на испанском языке. Соглашение о взаимопонимании было подписано на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве на полях XVII межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня. Свои подписи под документом поставили первый заместитель Главного редактора Сергей Кочетков и заместитель Министра народной власти по коммуникации и информации Марди Нилсе Медина Галавес в присутствии вице-премьера России Александра Новака и министра нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа.
"Для нас большая честь принимать у себя делегацию из Венесуэлы и лично познакомиться с нашими партнерами. Очень рад, что подписание документа наконец-то позволит нашим агентствам получать информацию из первых уст, минуя посредников из западных СМИ, и станет хорошей отправной точкой для развития проектов по совершенно разным трекам сотрудничества", – отметил Сергей Кочетков по итогам подписания.
Sputnik подписал соглашение с главным информагентством Саудовской Аравии
Госпожа Марди Медина поддержала его, поблагодарив российскую сторону за теплый прием в Москве и добавила, что "очень важно поддерживать диалог между нашими агентствами в таких сферах как обмен материалами о происходящем в России и Венесуэле, сотрудничество по линии радио и развития проектов с университетами. Пусть этот документ станет первый шагом в нашем партнерстве и откроет для нас много новых возможностей".
Накануне венесуэльская делегация во главе с вице-министром Мединой посетила штаб-квартиру Sputnik
в Москве, во время которой коллеги познакомились с работой различных редакций медиагруппы.
Sputnik с момента основания сотрудничает с крупнейшими венесуэльскими СМИ, однако меморандум с информационным агентством AVN стал первым официальным документом о партнерстве со СМИ Венесуэлы и одним из 26 соглашений, подписанных на полях XVII Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня.