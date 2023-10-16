https://ria.ru/20231016/sponsory-1903191927.html

СМИ: спонсоры университетов США требуют от них осуждать критику Израиля

СМИ: спонсоры университетов США требуют от них осуждать критику Израиля - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: спонсоры университетов США требуют от них осуждать критику Израиля

Крупные спонсоры американских образовательных учреждений, включая представителей финансового сектора США, оказывают давление на университеты страны с целью... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:29

2023-10-16T21:29

2023-10-16T21:29

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хамас

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россия

гарвардский университет

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Крупные спонсоры американских образовательных учреждений, включая представителей финансового сектора США, оказывают давление на университеты страны с целью осуждения критики в адрес Израиля одновременно с порицанием действий палестинского движения ХАМАС, сообщает газета New York Times. После начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, студенческие сообщества в американских университетах стали открыто указывать на то, что длительная блокада Газы со стороны Израиля стала одной из причин, которые довели палестинцев до "уровня отчаяния". "Влиятельные доноры оказывают давление на университеты по поводу ХАМАС. Финансисты с Уолл-Стрит давят на элитные школы с целью осуждения критики Израиля", - говорится в публикации. В частности, американский миллиардер и финансист Кеннет Гриффин, который успел пожертвовать Гарвардскому университету более полумиллиарда долларов, потребовал в частном разговоре с руководством образовательного учреждения "решительно встать на защиту Израиля". Это произошло после того, как группа студентов Гарварда указала на ответственность Израиля за нынешнюю эскалацию палестино-израильского конфликта. Отмечается, что подобные требования идут вразрез с политикой самого университета, "продвигающего свободу слова" на своей территории. Кроме того, как пишет газета, с аналогичными требованиями по поддержке Израиля выступили спонсоры и других крупных американских вузов, включая Стэнфордский университет, Университеты Нью-Йорка и Пенсильвании и другие учреждения. "В разговорах с New York Times более десятка доноров заявили, что они чувствовали, что имеют право и обязанность высказывать свое мнение", - отмечает издание. Ранее газета Washington Post сообщила, что американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Как писало издание, многие лица и организации в Штатах выбрали "безопасный" путь в отношении эскалации палестино-израильского конфликта, решив "осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразить одинаковую поддержку евреям и палестинцам". Однако ответом на подобные публичные заявления с призывами к деэскалации насилия на Ближнем Востоке стала волна критики за проявленную "нейтральность". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/tramp-1903105506.html

https://ria.ru/20231016/konflikt-1903187279.html

https://ria.ru/20231016/udary-1903136370.html

израиль

палестина

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в мире, израиль, хамас, оон, владимир путин, палестина, россия, гарвардский университет