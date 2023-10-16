https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903060199.html
Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ
Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ
Российские военные уничтожили украинский узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в телеграм-канале РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:13
2023-10-16T14:13
2023-10-16T14:25
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."На аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ
Минобороны: на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен узел связи ВСУ