https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903060199.html

Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ

Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023

Российские войска уничтожили в Полтавской области узел связи ВСУ

Российские военные уничтожили украинский узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в телеграм-канале РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:13

2023-10-16T14:13

2023-10-16T14:25

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."На аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире