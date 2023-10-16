https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059593.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.10.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:11
2023-10-16T14:11
2023-10-16T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669772_0:198:2954:1861_1920x0_80_0_0_a675cd453713b07f1b405b3df21f642f.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Отмечается, что подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Вербового в Запорожской области.В районах Малой Токмачки и Новоданиловки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
https://ria.ru/20231016/poteri-1903059222.html
https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html
россия
сша
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902669772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba426004a8b5b8891ce5050cdcd03eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Вербового