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Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.10.2023
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14:11 16.10.2023 (обновлено: 14:13 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059593.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.10.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:11
2023-10-16T14:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Отмечается, что подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Вербового в Запорожской области.В районах Малой Токмачки и Новоданиловки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
https://ria.ru/20231016/poteri-1903059222.html
https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html
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безопасность, россия, сша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ в районе Вербового

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ в районе Белогоровки на Северском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Вербового в Запорожской области.
В районах Малой Токмачки и Новоданиловки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
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