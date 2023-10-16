https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059593.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.10.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:11

2023-10-16T14:11

2023-10-16T14:13

специальная военная операция на украине

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сша

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку на запорожском направлении, потери ВСУ за сутки составили до 55 солдат, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства."В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Отмечается, что подразделения российской группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Вербового в Запорожской области.В районах Малой Токмачки и Новоданиловки нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

https://ria.ru/20231016/poteri-1903059222.html

https://ria.ru/20231016/pvo-1903059115.html

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сша

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сша, запорожская область, вооруженные силы украины