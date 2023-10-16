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Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 16.10.2023 (обновлено: 14:23 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059001.html
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 10 атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки Харьковской области и Макеевки Луганской народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Петропавловки, Купянска и Петровского Харьковской области."Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Макеевка
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении отразили 10 атак, ВСУ потеряли 85 военных

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 10 атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки Харьковской области и Макеевки Луганской народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Петропавловки, Купянска и Петровского Харьковской области.
«
"Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФВ миреХарьковская областьМакеевка
 
 
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