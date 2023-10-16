https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059001.html
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2023
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:08
2023-10-16T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
макеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 10 атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки Харьковской области и Макеевки Луганской народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Петропавловки, Купянска и Петровского Харьковской области."Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf86b924fb829803d8496cc02d03533e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Макеевка
Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении отразили 10 атак, ВСУ потеряли 85 военных