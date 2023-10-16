https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903059001.html

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.10.2023

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:08

2023-10-16T14:23

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, противник потерял на направлении до 85 военных, два танка, орудие Д-20, два САУ "Гвоздика", сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 10 атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки Харьковской области и Макеевки Луганской народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Петропавловки, Купянска и Петровского Харьковской области."Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, макеевка