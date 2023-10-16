https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902969601.html
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино - РИА Новости, 16.10.2023
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино
Экипаж российского танка Т-72 Б3М ОБХ, работая в тандеме с расчетом разведывательного дрона, нанес поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Работино в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:02
2023-10-16T06:02
2023-10-16T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80a161d6cd15941a8f5550ceb841fa05.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Экипаж российского танка Т-72 Б3М ОБХ, работая в тандеме с расчетом разведывательного дрона, нанес поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Работино в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. "Выезжаем... в сторону Работино. Дальности до противника начиная от 230 метров, как я начинал, и кончая максимальной дальностью 1200 метров... Это рабочая дистанция любого ПТУРа, любого РПГ. Да, бывает частенько дистанционное минирование. Это серьезная тема. Но мы к этому уже привыкшие", - рассказал журналистам перед боевым выходом командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова". Экипаж "Совы" служит на основном боевом танке Т-72 Б3М ОБХ. "Машина оснащена по последнему слову техники: тепловизор, прицелы отличные. "Сосна-У". Вполне точная машина. Очень хорошая. Безотказная", - сказал российский офицер. Военные отмечают, что высокие технологии уже полноправно вошли на современное поле боя. В тандеме с танковым экипажем работает расчет разведывательного дрона. "Работаем вкупе с ребятами - с экипажами танка. Да, есть удачные корректировки. Но по большей части это, конечно, работа парней с танка. Выполняют в основном всю работу они. Мы даем поправки, даем корректуру. Выходит экипаж на работу, мы входим с ними во взаимодействие. Нам дают точку. Начинается работа по этой точке. И по прилету снарядов мы корректируем ближе к цели - куда надо поразить", - рассказал оператор разведывательного БПЛА. По словам танкиста, боевая работа на передовой уже стала для них обыденностью, и никакого страха перед противником российские военнослужащие не испытывают. За время попытки украинского контрнаступления российские военные уничтожили множество различной техники, в том числе образцов, стоящих на вооружении в странах НАТО. "Бываю пикапы, бывают (американские БМП) Bradley, бывает там еще какая-то французская ерунда, которая на колесах. Американские колесные броневики. Ну это, скажем так, на один зуб перекусить для танка. Разрываются они очень прекрасно от осколочного снаряда. Металл разлетается, словно в щепки", - заключил танкист. Во время боевого выхода благодаря совместной работе танкового экипажа и разведывательного расчета БПЛА был совершен успешный огневой налет на скопление живой силы и техники противника. Попадания танка были зафиксированы средствами объективного контроля.
https://ria.ru/20231016/oborona-1902961784.html
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902968174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845084107_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_9ce80942fde8e5ca8be3636f99258e39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА успешно поразил технику ВСУ под Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Экипаж российского танка Т-72 Б3М ОБХ, работая в тандеме с расчетом разведывательного дрона, нанес поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Работино в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Выезжаем... в сторону Работино. Дальности до противника начиная от 230 метров, как я начинал, и кончая максимальной дальностью 1200 метров... Это рабочая дистанция любого ПТУРа, любого РПГ. Да, бывает частенько дистанционное минирование. Это серьезная тема. Но мы к этому уже привыкшие", - рассказал журналистам перед боевым выходом командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
Экипаж "Совы" служит на основном боевом танке Т-72 Б3М ОБХ. "Машина оснащена по последнему слову техники: тепловизор, прицелы отличные. "Сосна-У". Вполне точная машина. Очень хорошая. Безотказная", - сказал российский офицер.
Военные отмечают, что высокие технологии уже полноправно вошли на современное поле боя. В тандеме с танковым экипажем работает расчет разведывательного дрона.
"Работаем вкупе с ребятами - с экипажами танка. Да, есть удачные корректировки. Но по большей части это, конечно, работа парней с танка. Выполняют в основном всю работу они. Мы даем поправки, даем корректуру. Выходит экипаж на работу, мы входим с ними во взаимодействие. Нам дают точку. Начинается работа по этой точке. И по прилету снарядов мы корректируем ближе к цели - куда надо поразить", - рассказал оператор разведывательного БПЛА.
"Никаких иллюзий": украинский офицер сделал мрачное признание о ВСУ
По словам танкиста, боевая работа на передовой уже стала для них обыденностью, и никакого страха перед противником российские военнослужащие не испытывают. За время попытки украинского контрнаступления российские военные уничтожили множество различной техники, в том числе образцов, стоящих на вооружении в странах НАТО
.
"Бываю пикапы, бывают (американские БМП) Bradley, бывает там еще какая-то французская ерунда, которая на колесах. Американские колесные броневики. Ну это, скажем так, на один зуб перекусить для танка. Разрываются они очень прекрасно от осколочного снаряда. Металл разлетается, словно в щепки", - заключил танкист.
Во время боевого выхода благодаря совместной работе танкового экипажа и разведывательного расчета БПЛА был совершен успешный огневой налет на скопление живой силы и техники противника. Попадания танка были зафиксированы средствами объективного контроля.
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском