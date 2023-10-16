https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1903057175.html

Россиянина задержали за контакты с запрещенной украинской организацией

Россиянина задержали за контакты с запрещенной украинской организацией - РИА Новости, 16.10.2023

Россиянина задержали за контакты с запрещенной украинской организацией

Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной в РФ украинской организацией, которая готовила его к подрывной работе, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:02

2023-10-16T14:02

2023-10-16T14:23

курганская область

россия

фсб

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Жителя Курганской области задержали за сотрудничество с запрещенной в РФ украинской организацией, которая готовила его к подрывной работе, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.По данным УФСБ, в марте фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителями иностранной организации и выразил согласие участвовать в ее деятельности, направленной против безопасности РФ, после чего получил ряд заданий. На электронный адрес обвиняемому высылались инструкции по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России: распространение проукраинских пропагандистских материалов, сбор и передача сведений о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов."В Курганской области задержан 20-летний местный житель, который сотрудничал с украинской организацией, чья деятельность запрещена на территории России... Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ "сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", - говорится в сообщении.Зауралец дает признательные показания, добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20231016/natsizm-1903060349.html

курганская область

россия

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курганская область, россия, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)