https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902973763.html
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.10.2023
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:19
2023-10-16T07:19
2023-10-16T07:19
россия
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/41/1498714159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1194125763bb0558d21faf2a620aa0c2.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вы упомянули про сельское хозяйство. Да, здесь тоже расширяется (сотрудничество - ред.). Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", - сказал Путин. "У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся, над которыми работаем, оно значительно, оно постоянно расширяется, особенно в последнее время. За счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - добавил президент РФ.
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149871/41/1498714159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2142963b8460415ec1ad0cb9c87b401d.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:19
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:19
true
PT46M29S
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
Путин: сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве расширяется
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Вы упомянули про сельское хозяйство. Да, здесь тоже расширяется (сотрудничество - ред.). Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", - сказал Путин.
"У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся, над которыми работаем, оно значительно, оно постоянно расширяется, особенно в последнее время. За счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - добавил президент РФ.