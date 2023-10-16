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Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.10.2023
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07:19 16.10.2023
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Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.10.2023
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:19
2023-10-16T07:19
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вы упомянули про сельское хозяйство. Да, здесь тоже расширяется (сотрудничество - ред.). Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", - сказал Путин. "У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся, над которыми работаем, оно значительно, оно постоянно расширяется, особенно в последнее время. За счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - добавил президент РФ.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:19
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Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве

Путин: сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве расширяется

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Вы упомянули про сельское хозяйство. Да, здесь тоже расширяется (сотрудничество - ред.). Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", - сказал Путин.
"У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся, над которыми работаем, оно значительно, оно постоянно расширяется, особенно в последнее время. За счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - добавил президент РФ.
 
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