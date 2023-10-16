https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902973763.html

Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве

Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве - РИА Новости, 16.10.2023

Путин прокомментировал сотрудничество России и Китая в сельском хозяйстве

Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:19

2023-10-16T07:19

2023-10-16T07:19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в области сельского хозяйства расширяется, КНР заинтересована в продукции, которая нужна для производства на своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. "Вы упомянули про сельское хозяйство. Да, здесь тоже расширяется (сотрудничество - ред.). Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", - сказал Путин. "У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся, над которыми работаем, оно значительно, оно постоянно расширяется, особенно в последнее время. За счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - добавил президент РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:19 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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