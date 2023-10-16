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"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов - РИА Новости, 16.10.2023
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов
Попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском, украинцы опасаются диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:42
2023-10-16T03:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском, украинцы опасаются диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider.Издание приводит интервью с молодым человеком под измененным именем Артем, который совершил неудачную попытку незаконного побега из страны."Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей &lt;…&gt; предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов", — сообщил Артем.BI отметило, что побег из Украины в Румынию действительно связан с тяжелым переходом через Карпатские горы, где водятся волки и медведи. Изданию не удалось подтвердить информацию о снайперах.Артем также рассказал о собственной попытке сбежать в Румынию. По словам собеседника, его и других мужчин задержали, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы. Одного из спутников Артема сразу же отвезли на призывной пункт, несмотря на возраст старше 50 лет.Молодой человек не видит перспектив для жизни на Украине и планирует бежать снова, говорится в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html
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в мире, украина, румыния
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния
"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов

ВI: украинские уклонисты боятся медведей и снайперов на границе с Румынией

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском, украинцы опасаются диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider.
Издание приводит интервью с молодым человеком под измененным именем Артем, который совершил неудачную попытку незаконного побега из страны.
«
"Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей <…> предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов", — сообщил Артем.
BI отметило, что побег из Украины в Румынию действительно связан с тяжелым переходом через Карпатские горы, где водятся волки и медведи. Изданию не удалось подтвердить информацию о снайперах.
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Артем также рассказал о собственной попытке сбежать в Румынию. По словам собеседника, его и других мужчин задержали, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы. Одного из спутников Артема сразу же отвезли на призывной пункт, несмотря на возраст старше 50 лет.
Молодой человек не видит перспектив для жизни на Украине и планирует бежать снова, говорится в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
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