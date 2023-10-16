https://ria.ru/20231016/snaypery-1902966738.html

"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов

"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов - РИА Новости, 16.10.2023

"Даже не пытайтесь". На Украине раскрыли, что ждет уклонистов

Попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском, украинцы опасаются диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:42

2023-10-16T03:42

2023-10-16T03:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с очень высоким риском, украинцы опасаются диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider.Издание приводит интервью с молодым человеком под измененным именем Артем, который совершил неудачную попытку незаконного побега из страны."Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей <…> предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов", — сообщил Артем.BI отметило, что побег из Украины в Румынию действительно связан с тяжелым переходом через Карпатские горы, где водятся волки и медведи. Изданию не удалось подтвердить информацию о снайперах.Артем также рассказал о собственной попытке сбежать в Румынию. По словам собеседника, его и других мужчин задержали, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы. Одного из спутников Артема сразу же отвезли на призывной пункт, несмотря на возраст старше 50 лет.Молодой человек не видит перспектив для жизни на Украине и планирует бежать снова, говорится в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902056096.html

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html

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в мире, украина, румыния