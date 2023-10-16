https://ria.ru/20231016/smi-1903092097.html

В РКН рассказали о перерегистрации лицензии издания "Эксперт"

В РКН рассказали о перерегистрации лицензии издания "Эксперт" - РИА Новости, 16.10.2023

В РКН рассказали о перерегистрации лицензии издания "Эксперт"

Перерегистрация лицензии "Эксперта" в полной мере соответствует закону о СМИ, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:30

2023-10-16T16:30

2023-10-16T17:22

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Перерегистрация лицензии "Эксперта" в полной мере соответствует закону о СМИ, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Представленные в Роскомнадзор комплекты документов в полной мере соответствовали действующему закону "О СМИ", что позволило совершить соответствующие регистрационные действия", — пояснили в ведомстве.Там добавили, что обращение поступило от нового юридического лица. Учредитель СМИ, которому принадлежало семейство журналов "Эксперт", — ООО "Эксперт.Медиа" — сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий подал заявление о прекращении деятельности изданий, РКН его удовлетворил.Как сообщили в ООО "Эксперт.Медиа", всем журналистам новый издатель уже предложил перейти на новое место работы с сохранением условий трудовых договоров. Руководство запустило "программу финансового оздоровления"."Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания", — отметили в компании, добавив, что издание "Эксперт" в последние годы столкнулось со снижением финансовых показателей, что среди прочего привело к формированию у актива значительного уровня кредиторской задолженности. Кроме того, известно, что печатная версия "Эксперта" временно перестанет выходить, сайт будет работать в режиме новостной ленты, при этом перезапуск издания с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года. Как отметили в издательстве, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания. В 2013 году издатель журналов "Эксперт" и "Русский репортер" получил от ВЭБ кредит в 100 миллионов рублей на решение своих финансовых проблем, в 2016 году госкорпорация увеличила кредитную линию до 550 миллионов рублей. Срок использования кредитных средств истек 31 декабря 2017 года. В течение срока кредитного соглашения заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты, кредит неоднократно реструктурировался. В результате корпорация ВЭБ.РФ была вынуждена обратиться в суд. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы признал законными требования корпорации к проходящему процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" в размере 771,1 миллиона рублей с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

https://ria.ru/20231014/ekspert-1902810856.html

https://ria.ru/20230207/novaya_gazeta-1850313846.html

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Дарья Буймова

россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество