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Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах - РИА Новости, 16.10.2023
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15:28 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах - РИА Новости, 16.10.2023
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах
Внешняя политика Словакии в вопросе членства страны в Европейском союзе и НАТО меняться не будет, но это не значит, что республика будет соглашаться на то, что... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:28
2023-10-16T15:28
в мире
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Внешняя политика Словакии в вопросе членства страны в Европейском союзе и НАТО меняться не будет, но это не значит, что республика будет соглашаться на то, что может ей навредить, заверил глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Партия Smer победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Фицо выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик в понедельник подписал соглашение о создании коалиции с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет Петер Пеллегрини, и консервативной партией SNS, председателем которой является Андрей Данко. СМИ сообщали, что одним из условий подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент. "Внешнеполитическая ориентация Словакии останется неизменной и будет основываться на нашем членстве в Европейском союзе и НАТО, но - добавлю предельно ясно - при решительной работе по защите государственных интересов Словакии. Министерство иностранных дел уже не будет выражать чужие интересы, МИД Словакии будет представлять интересы республики, будет проводиться словацкая внешняя политика", - сказал Фицо после церемонии подписания соглашения о создании коалиции. Он отметил, что членство в Европейском союзе для Словакии было и является на данный момент чрезвычайно полезным. "Мы хотим быть надежным партнером, но это означает и то, что мы будем иметь смелость сказать "нет" в ответ на предложения и меры, которые навредили бы интересам Словакии", - сказал Фицо. Условием создания коалиции является также и то, что кандидата на пост главы МИД Словакии предложит партия Фицо. Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо совместно с партнерами по коалиции сформировать правительство Словакии.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах

Фицо: Словакия останется в ЕС и НАТО, но будет действовать в своих интересах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Внешняя политика Словакии в вопросе членства страны в Европейском союзе и НАТО меняться не будет, но это не значит, что республика будет соглашаться на то, что может ей навредить, заверил глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Партия Smer победила на выборах 30 сентября, набрав 22,94% голосов. Ее глава Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Фицо выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик в понедельник подписал соглашение о создании коалиции с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет Петер Пеллегрини, и консервативной партией SNS, председателем которой является Андрей Данко. СМИ сообщали, что одним из условий подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.
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"Внешнеполитическая ориентация Словакии останется неизменной и будет основываться на нашем членстве в Европейском союзе и НАТО, но - добавлю предельно ясно - при решительной работе по защите государственных интересов Словакии. Министерство иностранных дел уже не будет выражать чужие интересы, МИД Словакии будет представлять интересы республики, будет проводиться словацкая внешняя политика", - сказал Фицо после церемонии подписания соглашения о создании коалиции.
Он отметил, что членство в Европейском союзе для Словакии было и является на данный момент чрезвычайно полезным. "Мы хотим быть надежным партнером, но это означает и то, что мы будем иметь смелость сказать "нет" в ответ на предложения и меры, которые навредили бы интересам Словакии", - сказал Фицо.
Условием создания коалиции является также и то, что кандидата на пост главы МИД Словакии предложит партия Фицо.
Для формирования правительства партии Smer необходимо было получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Победой на выборах Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. У социал-демократической партией Hlas по итогам выборов 27 кресел в парламенте, у консервативной партии SNS - 10 мест. Таким образом, коалиция из трех партий будет представлена 79 депутатами парламента, что дает право Фицо совместно с партнерами по коалиции сформировать правительство Словакии.
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