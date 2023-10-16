https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html

Кулеба прокомментировал влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине

Кулеба прокомментировал влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине - РИА Новости, 16.10.2023

Кулеба прокомментировал влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине

Ситуация в Израиле не должна отвлечь от конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:01

2023-10-16T16:01

2023-10-16T16:05

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация в Израиле не должна отвлечь от конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть... Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Ее транслировал украинский МИД на своей странице в соцсети Facebook*.По словам Кулебы, Киев получает сообщения от западных партнеров, что поддержка Украины будет продолжаться, "поддержка Израиля начинаться". Глава Пентагона Ллойд Остин 13 октября назвал США самой влиятельной страной в мире и заявил, что у США хватит сил одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231016/soyuzniki-1903076586.html

https://ria.ru/20231016/konflikt-1903013640.html

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