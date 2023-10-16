https://ria.ru/20231016/siriya-1903198989.html

Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии

Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии - РИА Новости, 16.10.2023

Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии

Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T22:29

2023-10-16T22:29

2023-10-16T22:29

в мире

сирия

министерство обороны рф (минобороны рф)

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на пункты размещения российских и сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что российское командование совместно с руководством вооруженных сил Сирии примут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить планируемые атаки.

https://ria.ru/20231004/siriya-1900327040.html

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), центр примирения враждующих сторон в сирии