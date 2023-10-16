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Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии - РИА Новости, 16.10.2023
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22:29 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/siriya-1903198989.html
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии - РИА Новости, 16.10.2023
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии
Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:29
2023-10-16T22:29
в мире
сирия
министерство обороны рф (минобороны рф)
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на пункты размещения российских и сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что российское командование совместно с руководством вооруженных сил Сирии примут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить планируемые атаки.
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в мире, сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), центр примирения враждующих сторон в сирии
В мире, Сирия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии

ЦПВС: террористы готовят атаки на пункты размещения российских и сирийских войск

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на пункты размещения российских и сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Кулить на брифинге.
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Он отметил, что российское командование совместно с руководством вооруженных сил Сирии примут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить планируемые атаки.
 
В миреСирияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Центр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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