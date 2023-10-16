https://ria.ru/20231016/siriya-1903198989.html
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии - РИА Новости, 16.10.2023
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии
Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:29
2023-10-16T22:29
2023-10-16T22:29
в мире
сирия
министерство обороны рф (минобороны рф)
центр примирения враждующих сторон в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/56/1509685632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a062056d02e59fbf2e39cea2b6d3ec6.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Террористы в идлибской зоне деэскалации готовят нападения при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) на мирное население, а также на пункты размещения российских и сирийских военных, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Кулить на брифинге. Он отметил, что российское командование совместно с руководством вооруженных сил Сирии примут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить планируемые атаки.
https://ria.ru/20231004/siriya-1900327040.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/56/1509685632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f8dfedf9e9c302985b0935c918f61ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), центр примирения враждующих сторон в сирии
В мире, Сирия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Минобороны заявило о готовящихся террористами атаках на военных в Сирии
ЦПВС: террористы готовят атаки на пункты размещения российских и сирийских войск