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В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу - РИА Новости, 16.10.2023
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14:48 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/shtukaturka-1903067092.html
В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу
В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу - РИА Новости, 16.10.2023
В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу
Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете краснодарской школы №6, одна ученица получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка отпустили домой,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:48
2023-10-16T14:48
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете краснодарской школы №6, одна ученица получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации. "В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт. Детей перевели в другие кабинеты. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка", - прокомментировали в пресс-службе. Отмечается, что одна девочка получила незначительные травмы, ей была оказана помощь на месте. Родителей девочки проинформировали о случившемся, а ученицу отпустили домой.
https://ria.ru/20231003/reshetka-1900181386.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу

В краснодарской школе упавшая с потолка штукатурка травмировала ученицу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете краснодарской школы №6, одна ученица получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации.
"В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт. Детей перевели в другие кабинеты. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка", - прокомментировали в пресс-службе.
Отмечается, что одна девочка получила незначительные травмы, ей была оказана помощь на месте. Родителей девочки проинформировали о случившемся, а ученицу отпустили домой.
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