https://ria.ru/20231016/shtukaturka-1903067092.html

В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу

В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу - РИА Новости, 16.10.2023

В Краснодаре в школе штукатурка упала на ученицу

Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете краснодарской школы №6, одна ученица получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка отпустили домой,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:48

2023-10-16T14:48

2023-10-16T14:48

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете краснодарской школы №6, одна ученица получила незначительные травмы, после оказания помощи ребенка отпустили домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации. "В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт. Детей перевели в другие кабинеты. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка", - прокомментировали в пресс-службе. Отмечается, что одна девочка получила незначительные травмы, ей была оказана помощь на месте. Родителей девочки проинформировали о случившемся, а ученицу отпустили домой.

https://ria.ru/20231003/reshetka-1900181386.html

краснодар

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар