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Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2023
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22:31 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/shkoly-1903199411.html
Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ
Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2023
Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ
Неизвестные злоумышленники облили две еврейские школы в Лондоне красной краской, столичная британская полиция расследует эти инциденты как преступления на почве РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:31
2023-10-16T22:31
в мире
израиль
лондон
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники облили две еврейские школы в Лондоне красной краской, столичная британская полиция расследует эти инциденты как преступления на почве ненависти, сообщает газета Independent со ссылкой на правоохранителей. "Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти", - заявил представитель полиции Лондона. Полиция уточнила, что в понедельник правоохранители прибыли в одну из школ после сообщений о красной краске, которую кто-то пролил на здание. Аналогичный инцидент произошел в другой школе в минувший четверг. Сейчас полиция выясняет, есть ли между этими двумя происшествиями связь. По словам охранника одной из школ, красную краску на воротах учебного заведения обнаружили дети. "В общей сложности было (облито краской - ред.) две школы, и мы можем сказать, что совершил это один и тот же подозреваемый, это женщина, и мы надеемся скоро задержать злоумышленницу", - заявил представитель еврейской организации по охране порядка в Великобритании Шомрим. Телеканал Sky News в пятницу сообщал, что полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Представитель полиции также отметил значительное беспокойство членов еврейской общины на фоне роста числа инцидентов. Отмечается, что за 2022 год было зафиксировано всего 14 подобных инцидентов и 12 правонарушений, в то время как в этом году уже отмечено 105 инцидентов и 75 правонарушений. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/doma-1903100488.html
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в мире, израиль, лондон, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В мире, Израиль, Лондон, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской, пишут СМИ

Independent: две еврейские школы в Лондоне облили красной краской

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники облили две еврейские школы в Лондоне красной краской, столичная британская полиция расследует эти инциденты как преступления на почве ненависти, сообщает газета Independent со ссылкой на правоохранителей.
«
"Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти", - заявил представитель полиции Лондона.
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Полиция уточнила, что в понедельник правоохранители прибыли в одну из школ после сообщений о красной краске, которую кто-то пролил на здание. Аналогичный инцидент произошел в другой школе в минувший четверг. Сейчас полиция выясняет, есть ли между этими двумя происшествиями связь.
По словам охранника одной из школ, красную краску на воротах учебного заведения обнаружили дети.
«
"В общей сложности было (облито краской - ред.) две школы, и мы можем сказать, что совершил это один и тот же подозреваемый, это женщина, и мы надеемся скоро задержать злоумышленницу", - заявил представитель еврейской организации по охране порядка в Великобритании Шомрим.
Телеканал Sky News в пятницу сообщал, что полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом, на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Представитель полиции также отметил значительное беспокойство членов еврейской общины на фоне роста числа инцидентов. Отмечается, что за 2022 год было зафиксировано всего 14 подобных инцидентов и 12 правонарушений, в то время как в этом году уже отмечено 105 инцидентов и 75 правонарушений.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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