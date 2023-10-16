https://ria.ru/20231016/shkoly-1903047643.html

Две новые школы введут в строй в Оренбурге в конце года

Две новые школы введут в строй в Оренбурге в конце года - РИА Новости, 16.10.2023

Две новые школы введут в строй в Оренбурге в конце года

Две новые школы планируется ввести в эксплуатацию в конце декабря в Оренбурге, сообщает пресс-cлужба губернатора и правительства области. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:20

2023-10-16T13:20

2023-10-16T13:20

оренбургская область

оренбург

оренбургская область

школы

образование

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Две новые школы планируется ввести в эксплуатацию в конце декабря в Оренбурге, сообщает пресс-cлужба губернатора и правительства области. Готовность новых школ в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" и в ЖК "Дубки", строящихся по национальному проекту "Образование", на сегодня составляет около 70%. "Обе школы, каждая из которых рассчитана на 1135 мест, строятся в новых районах многоэтажной застройки областного центра. Здесь проживают тысячи молодых семей с детьми школьного возраста. Запрос на образовательные учреждения очень высокий. Сначала в "Дубках" был построен детский сад. В районе улицы Рокоссовского, в ЖК "Времена года" детсад и строящаяся школа также располагаются внутри нового микрорайона. Очень важно, что жилой сектор достаточно быстро "обрастает" социальной инфраструктурой. Это значительно повышает качество жизни людей, снимает самые главные вопросы жизнеустройства", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В настоящее время на строительстве школы в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" задействовано более 200 рабочих и 21 единица техники. Завершаются наружные работы со стороны главного входа в здание. Строители приступили к внутренней отделке. В школе в ЖК "Дубки" на стройплощадке работают 206 человек. Здесь уже выполнена большая часть благоустройства территории: уложено покрытие на школьном стадионе, установлены игровые комплексы и скамейки, заасфальтированы проезды и пешеходные дорожки, запущена автономная котельная.

https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html

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оренбург, оренбургская область, школы, образование, денис паслер