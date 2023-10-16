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Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции - РИА Новости, 16.10.2023
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18:24 16.10.2023 (обновлено: 18:27 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/rezolyutsiya-1903128343.html
Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции
Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции - РИА Новости, 16.10.2023
Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции
Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем бразильский документ, а также лишен... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:24
2023-10-16T18:27
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ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем бразильский документ, а также лишен политических оценок, Москва предложила Бразилиа две поправки в ее текст, написал в своем аккаунте X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН и повлиять на роль Совета в урегулировании кризиса", - написал Полянский. "Поэтому, чтобы сбалансировать второй проект, мы предложили две поправки, осуждающие неизбирательные удары по сектору Газа и призывающие к гуманитарному прекращению огня, чтобы облегчить тяжелое положение гражданского населения в секторе Газа", - отметил он. В пятницу Россия распространила в Совбезе проект резолюции с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывает освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. В тексте также содержится призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Позднее Бразилия представила свой проект. В нем, в отличие от российского, содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Также в документе Бразилии есть призыв отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. Бразильский проект, в отличие от российского, не содержит отдельного призыва немедленно прекратить огонь. В документе Бразилии есть пункт, призывающий в принципе к гуманитарному прекращению огня для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Как и российский проект, бразильский документ призывает к освобождению заложников.
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в мире, россия, бразилия, москва, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Бразилия, Москва, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия предложила две поправки к бразильской ближневосточной резолюции

Полянский: Россия предложила две поправки к ближневосточной резолюции Бразилии

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия считает, что ее проект ближневосточной резолюции лучше отвечает гуманитарным потребностям населения Газы, чем бразильский документ, а также лишен политических оценок, Москва предложила Бразилиа две поправки в ее текст, написал в своем аккаунте X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Убеждены, что наш проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН и повлиять на роль Совета в урегулировании кризиса", - написал Полянский.
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14 октября, 08:00
«
"Поэтому, чтобы сбалансировать второй проект, мы предложили две поправки, осуждающие неизбирательные удары по сектору Газа и призывающие к гуманитарному прекращению огня, чтобы облегчить тяжелое положение гражданского населения в секторе Газа", - отметил он.
В пятницу Россия распространила в Совбезе проект резолюции с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, Совет призывает освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. В тексте также содержится призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.
Позднее Бразилия представила свой проект. В нем, в отличие от российского, содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Также в документе Бразилии есть призыв отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. Бразильский проект, в отличие от российского, не содержит отдельного призыва немедленно прекратить огонь. В документе Бразилии есть пункт, призывающий в принципе к гуманитарному прекращению огня для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Как и российский проект, бразильский документ призывает к освобождению заложников.
Эвакуация палестинцев в южную часть сектора Газа
Вчера, 18:17
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Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
В миреРоссияБразилияМоскваДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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