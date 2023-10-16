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Более 200 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецкой области - РИА Новости, 16.10.2023
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Липецкая область
 
13:19 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/remont-1903047317.html
Более 200 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецкой области
Более 200 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецкой области - РИА Новости, 16.10.2023
Более 200 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецкой области
До конца 2023 года в Липецкой области будет капитально отремонтировано 208 многоквартирных домов, 143 из них – в областном центре, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:19
2023-10-16T13:19
липецкая область
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. До конца 2023 года в Липецкой области будет капитально отремонтировано 208 многоквартирных домов, 143 из них – в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на сегодняшний день отдельные виды ремонтных работ проведены почти в 130 домах области, в них проживает 25 тысяч человек. В одних домах установлены более 130 новых лифтов, в других отремонтированы крыши, обновлены системы газо -, тепло- и электроснабжения, установлены новые коммуникации горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, отремонтированы подвалы. Как отметил Артамонов, 30 домов в настоящий момент проходят приемку. Проверяются все работы, заявленные в договоре с подрядчиком, оценка их объема, соответствие утвержденному проекту, смете, действующим нормам и правилам производства работ. При необходимости проверяют надежность работы инженерного оборудования. "Главное, чтобы жители были довольны проделанным ремонтом и качеством работ, а также, чтобы они всегда знали, как направить свои претензии и предложения в ответственные структуры. Именно к такой прозрачности мы стремимся — чтобы все было максимально открыто, понятно, и чтобы взаимодействие с жителями велось в режиме реального времени", — прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что на каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок. Если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приемки, то подрядная организация их устранит.
https://ria.ru/20231011/stantsiya-1902065165.html
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жкх, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Игорь Артамонов

Более 200 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. До конца 2023 года в Липецкой области будет капитально отремонтировано 208 многоквартирных домов, 143 из них – в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день отдельные виды ремонтных работ проведены почти в 130 домах области, в них проживает 25 тысяч человек. В одних домах установлены более 130 новых лифтов, в других отремонтированы крыши, обновлены системы газо -, тепло- и электроснабжения, установлены новые коммуникации горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения, отремонтированы подвалы.
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Как отметил Артамонов, 30 домов в настоящий момент проходят приемку. Проверяются все работы, заявленные в договоре с подрядчиком, оценка их объема, соответствие утвержденному проекту, смете, действующим нормам и правилам производства работ. При необходимости проверяют надежность работы инженерного оборудования.
"Главное, чтобы жители были довольны проделанным ремонтом и качеством работ, а также, чтобы они всегда знали, как направить свои претензии и предложения в ответственные структуры. Именно к такой прозрачности мы стремимся — чтобы все было максимально открыто, понятно, и чтобы взаимодействие с жителями велось в режиме реального времени", — прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что на каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок. Если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приемки, то подрядная организация их устранит.
 
Липецкая областьЖКХИгорь Артамонов
 
 
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