https://ria.ru/20231016/razmezhevanie-1902977671.html

Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ

Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ

России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:48

2023-10-16T07:48

2023-10-16T07:48

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал, что РФ и Китай в ходе строительства отношений всегда старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времен. "В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга", - сказал Путин.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:48 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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