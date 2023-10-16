https://ria.ru/20231016/razmezhevanie-1902977671.html
Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ
Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ
России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:48
2023-10-16T07:48
2023-10-16T07:48
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китай
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. В ходе интервью Путин рассказал, что РФ и Китай в ходе строительства отношений всегда старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времен. "В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга", - сказал Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:48
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PT46M29S
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россия, китай, владимир путин, в мире, видео
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
2023-10-16T07:48
true
PT46M29S
Путин рассказал, как Россия и Китай решили вопросы размежевания границ
Путин: Россия и Китай решили вопросы размежевания границ на основе доброй воли
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России и Китаю удалось решить вопросы пограничного размежевания за счет того, что в основе строительства отношений двух стран лежала добрая воля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
В ходе интервью Путин рассказал, что РФ и Китай в ходе строительства отношений всегда старались найти компромисс, даже если это были вопросы сложного характера, доставшиеся из прежних времен.
"В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга", - сказал Путин.