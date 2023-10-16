https://ria.ru/20231016/rakety-1903029563.html

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.10.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО

Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:23

2023-10-16T12:23

2023-10-16T12:23

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не сообщалось.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк