https://ria.ru/20231016/rakety-1903029563.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.10.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:23
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не сообщалось.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1902996989.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5e3fe3b1d2062cccee5508af7dc8a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району