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ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.10.2023
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12:23 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/rakety-1903029563.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.10.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО
Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:23
2023-10-16T12:23
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не сообщалось.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Ясиноватский район ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не сообщалось.
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