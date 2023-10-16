https://ria.ru/20231016/putin-1903103267.html

Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда

Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда - РИА Новости, 16.10.2023

Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда

Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:07

2023-10-16T17:07

2023-10-16T17:07

китай

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завтра, 17 октября, мы начнем работу беседой с президентом Социалистической Республики Вьетнам (Во Ван Тхыонгом - ред.). После этого еще будут встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда (Сеттхой Тхависином - ред.)", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что после состоится официальная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. "После того, как все завершится, наш президент приедет к себе в резиденцию и встретится там с президентом Монголии (Ухнагийн Хурэлсухом - ред.) и президентом Лаоса (Тхонглуном Сисулитом - ред.)", - добавил Ушаков. "Не исключено, что вечер продлится и нам удастся договориться с другими лидерами о встрече, мы эти вопросы прорабатываем", - отметил помощник президента РФ. Он также отметил, что Путин 18 октября, помимо переговоров с Си Цзиньпином, может провести и другие двусторонние переговоры - этот вопрос также ещё согласовывается.

https://ria.ru/20231016/putin-1903102243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, таиланд, в мире