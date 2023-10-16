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Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда - РИА Новости, 16.10.2023
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17:07 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1903103267.html
Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда
Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда - РИА Новости, 16.10.2023
Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда
Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:07
2023-10-16T17:07
китай
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юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
таиланд
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Завтра, 17 октября, мы начнем работу беседой с президентом Социалистической Республики Вьетнам (Во Ван Тхыонгом - ред.). После этого еще будут встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда (Сеттхой Тхависином - ред.)", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что после состоится официальная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. "После того, как все завершится, наш президент приедет к себе в резиденцию и встретится там с президентом Монголии (Ухнагийн Хурэлсухом - ред.) и президентом Лаоса (Тхонглуном Сисулитом - ред.)", - добавил Ушаков. "Не исключено, что вечер продлится и нам удастся договориться с другими лидерами о встрече, мы эти вопросы прорабатываем", - отметил помощник президента РФ. Он также отметил, что Путин 18 октября, помимо переговоров с Си Цзиньпином, может провести и другие двусторонние переговоры - этот вопрос также ещё согласовывается.
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китай, россия, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, таиланд, в мире
Китай, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Таиланд, В мире
Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда

Путин 17 октября в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Завтра, 17 октября, мы начнем работу беседой с президентом Социалистической Республики Вьетнам (Во Ван Тхыонгом - ред.). После этого еще будут встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда (Сеттхой Тхависином - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что после состоится официальная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.
"После того, как все завершится, наш президент приедет к себе в резиденцию и встретится там с президентом Монголии (Ухнагийн Хурэлсухом - ред.) и президентом Лаоса (Тхонглуном Сисулитом - ред.)", - добавил Ушаков.
"Не исключено, что вечер продлится и нам удастся договориться с другими лидерами о встрече, мы эти вопросы прорабатываем", - отметил помощник президента РФ.
Он также отметил, что Путин 18 октября, помимо переговоров с Си Цзиньпином, может провести и другие двусторонние переговоры - этот вопрос также ещё согласовывается.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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КитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинТаиландВ мире
 
 
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