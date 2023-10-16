Путин в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда
Путин 17 октября в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе визита в Китай встретится с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Завтра, 17 октября, мы начнем работу беседой с президентом Социалистической Республики Вьетнам (Во Ван Тхыонгом - ред.). После этого еще будут встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда (Сеттхой Тхависином - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что после состоится официальная церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.
"После того, как все завершится, наш президент приедет к себе в резиденцию и встретится там с президентом Монголии (Ухнагийн Хурэлсухом - ред.) и президентом Лаоса (Тхонглуном Сисулитом - ред.)", - добавил Ушаков.
"Не исключено, что вечер продлится и нам удастся договориться с другими лидерами о встрече, мы эти вопросы прорабатываем", - отметил помощник президента РФ.
Он также отметил, что Путин 18 октября, помимо переговоров с Си Цзиньпином, может провести и другие двусторонние переговоры - этот вопрос также ещё согласовывается.