https://ria.ru/20231016/putin-1903066643.html
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина - РИА Новости, 16.10.2023
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:48
2023-10-16T14:48
2023-10-16T14:48
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на открытии объектов дорожного строительства в регионах России
Путин на открытии объектов дорожного строительства в регионах России
2023-10-16T14:48
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PT24M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.
2023-10-16T14:48
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PT24M12S
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.