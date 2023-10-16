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Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина - РИА Новости, 16.10.2023
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14:48 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/putin-1903066643.html
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина - РИА Новости, 16.10.2023
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:48
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.
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Путин на открытии объектов дорожного строительства в регионах России
Путин на открытии объектов дорожного строительства в регионах России
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.
2023-10-16T14:48
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Открытие объектов дорожного строительства с участием Путина

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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии объектов дорожного строительства в регионах.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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