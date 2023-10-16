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Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного - РИА Новости, 16.10.2023
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11:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/proisshestviya-1903010676.html
Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного
Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного - РИА Новости, 16.10.2023
Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного
Сотрудники УФСИН в Хабаровском крае разыскивают сбежавшего из помещения для нарушителей исправительного центра, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:15
2023-10-16T11:15
происшествия
хабаровский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Хабаровском крае разыскивают сбежавшего из помещения для нарушителей исправительного центра, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, сообщил РИА Новости представитель управления. "Осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), при предприятии, дислоцирующемся в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края, самовольно оставил УФИЦ. В настоящее время сотрудниками УФСИН ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник. По его словам, осужденный сбежал из помещения для нарушителей исправительного центра. Он отбывает наказание по ч. 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Принудительные работы - это альтернатива лишению свободы, не подразумевающая изоляцию от общества, назначается судом за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные проживают в общежитиях и пользуются правами обычных граждан, им не запрещено пользоваться деньгами, мобильными телефонами и интернетом, они могут проживать вместе с семьей на территории муниципального образования, где располагается исправительный центр. "Также принудительные работы могут назначаться в качестве меры поощрения за примерное поведение и добросовестное отношение к труду в период отбытия наказания в исправительной колонии", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html
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происшествия, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровский край, Россия
Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного

Из хабаровского исправцентра сбежал осужденный за смерть человека

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Хабаровском крае разыскивают сбежавшего из помещения для нарушителей исправительного центра, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, сообщил РИА Новости представитель управления.
"Осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), при предприятии, дислоцирующемся в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края, самовольно оставил УФИЦ. В настоящее время сотрудниками УФСИН ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник.
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По его словам, осужденный сбежал из помещения для нарушителей исправительного центра. Он отбывает наказание по ч. 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Принудительные работы - это альтернатива лишению свободы, не подразумевающая изоляцию от общества, назначается судом за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные проживают в общежитиях и пользуются правами обычных граждан, им не запрещено пользоваться деньгами, мобильными телефонами и интернетом, они могут проживать вместе с семьей на территории муниципального образования, где располагается исправительный центр.
"Также принудительные работы могут назначаться в качестве меры поощрения за примерное поведение и добросовестное отношение к труду в период отбытия наказания в исправительной колонии", - отметил собеседник.
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