https://ria.ru/20231016/proisshestviya-1903010676.html

Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного

Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного - РИА Новости, 16.10.2023

Сотрудники УФСИН ищут сбежавшего из хабаровского исправцентра осужденного

Сотрудники УФСИН в Хабаровском крае разыскивают сбежавшего из помещения для нарушителей исправительного центра, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:15

2023-10-16T11:15

2023-10-16T11:15

происшествия

хабаровский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Хабаровском крае разыскивают сбежавшего из помещения для нарушителей исправительного центра, осужденного за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, сообщил РИА Новости представитель управления. "Осужденный к принудительным работам, отбывающий наказание в участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), при предприятии, дислоцирующемся в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края, самовольно оставил УФИЦ. В настоящее время сотрудниками УФСИН ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник. По его словам, осужденный сбежал из помещения для нарушителей исправительного центра. Он отбывает наказание по ч. 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Принудительные работы - это альтернатива лишению свободы, не подразумевающая изоляцию от общества, назначается судом за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные проживают в общежитиях и пользуются правами обычных граждан, им не запрещено пользоваться деньгами, мобильными телефонами и интернетом, они могут проживать вместе с семьей на территории муниципального образования, где располагается исправительный центр. "Также принудительные работы могут назначаться в качестве меры поощрения за примерное поведение и добросовестное отношение к труду в период отбытия наказания в исправительной колонии", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html

https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, россия