Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/proekty-1902974527.html
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:26
2023-10-16T07:26
в мире
китай
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин. "Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе". "Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", - сказал Путин.
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:26
true
PT46M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, видео
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:26
true
PT46M29S
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем

Путин: объем инвестиций и число взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем растут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин.
"Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе".
"Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", - сказал Путин.
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала