https://ria.ru/20231016/proekty-1902974527.html
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:26
2023-10-16T07:26
2023-10-16T07:26
в мире
китай
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин. "Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе". "Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", - сказал Путин.
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:26
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, видео
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин.
2023-10-16T07:26
true
PT46M29S
Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем
Путин: объем инвестиций и число взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем растут
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин.
"Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе".
"Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", - сказал Путин.