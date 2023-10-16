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Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем

Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал о росте числа взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем

Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:26

2023-10-16T07:26

2023-10-16T07:26

в мире

китай

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕАЭС в ходе совместной работы с КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций, и этот объем растет, количество взаимовыгодных проектов увеличивается, сообщил президент России Владимир Путин. "Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках этой инициативы "Один пояс - один путь" уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций. Но этот объем растет. Потому что увеличивается количество взаимовыгодных проектов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации. Путин подчеркнул, что "они выгодны не только странам, которые получают какие-то кредиты по этой инициативе". "Они выгодны и Китайской Народной Республике, потому что и Китай от реализации этих проектов тоже получает продукты, получает условия для лучшего и большего развития. Все это делается на основе взаимной выгоды", - сказал Путин.

китай

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:26 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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