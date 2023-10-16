https://ria.ru/20231016/prestupleniya-1903036565.html

В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН

В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН - РИА Новости, 16.10.2023

В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:45

2023-10-16T12:45

2023-10-16T12:46

в мире

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анна кузнецова

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в контртеррористическое управление ООН, также на эту тему будут проведены консультации с МИД. "Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Как отметила Кузнецова, киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность. "Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат. Также она отметила, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.

https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, анна кузнецова, госдума рф, оон