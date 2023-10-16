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В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН - РИА Новости, 16.10.2023
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12:45 16.10.2023 (обновлено: 12:46 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/prestupleniya-1903036565.html
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН - РИА Новости, 16.10.2023
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:45
2023-10-16T12:46
в мире
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анна кузнецова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в контртеррористическое управление ООН, также на эту тему будут проведены консультации с МИД. "Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Как отметила Кузнецова, киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность. "Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат. Также она отметила, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.
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в мире, киев, анна кузнецова, госдума рф, оон
В мире, Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ, ООН
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН

Кузнецова призвала направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в контртеррористическое управление ООН, также на эту тему будут проведены консультации с МИД.
"Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Как отметила Кузнецова, киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность.
"Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат.
Также она отметила, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.
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В миреКиевАнна КузнецоваГосдума РФООН
 
 
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