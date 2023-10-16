https://ria.ru/20231016/prestupleniya-1903036565.html
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН - РИА Новости, 16.10.2023
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:45
2023-10-16T12:45
2023-10-16T12:46
в мире
киев
анна кузнецова
госдума рф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899791542_0:143:3028:1846_1920x0_80_0_0_6b3cea2b19db004597dbd22ac5bae73a.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в контртеррористическое управление ООН, также на эту тему будут проведены консультации с МИД. "Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Как отметила Кузнецова, киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность. "Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат. Также она отметила, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899791542_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_0e2343f0dad0ec37c6cff5f2d064669e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, анна кузнецова, госдума рф, оон
В мире, Киев, Анна Кузнецова, Госдума РФ, ООН
В ГД призвали направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
Кузнецова призвала направить данные о преступлениях Киева против детей в ООН
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что нужно направить данные, полученные в результате расследования парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима в контртеррористическое управление ООН, также на эту тему будут проведены консультации с МИД.
"Считаю возможным направить данные, полученные в результате расследования, в контртеррористическое управление ООН, и мы на эту тему проведем соответствующие консультации с МИД", - сказала она на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Как отметила Кузнецова
, киевский режим совершает теракты в отношении детей, вовлекая подростков в террористическую деятельность.
"Сейчас они, по данным некоторых источников, используются в реализации задач второй линии... обороны. В качестве осведомителей, курьеров", - объяснила депутат.
Также она отметила, что следует дополнить и принять международную конвенцию или проработать вопрос о принятии международной конвенции по предупреждению террора в отношении детей и их вовлечения в эту деятельность.
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный