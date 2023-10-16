https://ria.ru/20231016/presnov-1902486672.html

Владимир Преснов: Наполеон ценил стойкость русских и недооценил пруссаков

Владимир Преснов: Наполеон ценил стойкость русских и недооценил пруссаков - РИА Новости, 16.10.2023

Владимир Преснов: Наполеон ценил стойкость русских и недооценил пруссаков

В этом году, а именно 16 октября, отмечается 210-летие Битвы народов – сражения, в котором коалиционные войска России, Пруссии, Австрии и Швеции взяли верх над... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:00

2023-10-16T11:00

2023-10-16T11:00

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александр i

в мире

открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции

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В этом году, а именно 16 октября, отмечается 210-летие Битвы народов – сражения, в котором коалиционные войска России, Пруссии, Австрии и Швеции взяли верх над французами, ведомыми самим Наполеоном. Сражение это является знаковым не только потому, что в нем Наполеон фактически впервые проиграл, но и потому, что победа была впервые одержана коалиционными силами. А это была уже шестая по счету коалиция против Наполеона. До этого союзники старались не вступать в битвы с французскими войсками, командовал которыми сам Наполеон, а предпочитали сражения с его маршалами, военное искусство которых не могло сравниться с полководческим гением Бонапарта. Была даже разработана специальная тактика уклонения от Наполеона – Трахенбергский план. Историки неоднозначно оценивают Битву народов и ее результаты, поэтому руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов обратился к директору музея "Бородинская панорама" Владимиру Преснову с просьбой ответить на вопросы, которые до сих вызывают острую дискуссию.– Владимир Александрович, было ли ошибкой со стороны Наполеона заключить перемирие 4 июня 1813 года после побед под Люценом и Баутценом?– Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Следует учитывать, что в сражениях мая 1813 года армия Наполеона потеряла, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч человек. Французская кавалерия не восстановилась в полной мере после катастрофы 1812 года. Значительный процент во французских войсках составляли конскрипты (новобранцы). Между тем, союзная русско-прусская армия сохранила свою боеспособность и оставалась серьезным противником. А потому с чисто военной точки зрения решение Наполеона пойти на заключение перемирия было вполне рациональным и объяснимым: его армия нуждалась в передышке. Иное дело, что дипломатия союзников (прежде всего, лично Александра I) более умело воспользовалась временем перемирия, чтобы перетянуть Австрию на сторону 6-й коалиции. Наполеон слишком полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который, по его мнению, он все еще внушал Европе. После событий 1812 года Австрия уже не так опасалась Наполеона, как ранее. Таким образом, французский император совершил скорее политический просчет, чем военный. С годами его все больше подводили самоуверенность и упрямство.– Союзники разработали Трахенбергский план, который предполагал уклонение от встреч с Наполеоном на поле битвы. Означает ли это, что союзники признали полководческий гений Наполеона?– Полководческий гений Наполеона Бонапарта был признан в Европе и в России еще по итогам его Итальянских походов 1796-1797 годов. Сам Александр Васильевич Суворов назвал его "чудо-богатырем" и "колдуном". Дальнейшие события только подтверждали эту высокую оценку. Александр I всегда отдавал должное полководческим дарованиям Бонапарта. И, конечно, фактор "наполеоновского гения" учитывался союзниками при стратегическом планировании.Суть Трахенбергского плана состояла в том, чтобы уклоняться от сражений с главными силами неприятеля, которыми командовал лично французский император, при этом действуя наступательно против отдельных группировок, возглавлявшихся его маршалами. Подобная стратегия вела к постепенному истощению сил французской армии и готовила почву для решительной победы. Успешное осуществление этого плана стало возможным, не в последнюю очередь, и благодаря численному превосходству союзных войск.– Как считают историки, в битве при Лейпциге роковой для Наполеона стала тактическая переоценка своих войск и стратегическая недооценка военной мощи союзников. Из-за неверной информации он сомневался в присутствии австрийской Богемской армии. Наполеон также ошибочно полагал, что Силезская армия находится значительно севернее, чем это было на самом деле. Так ли это?– К октябрю 1813 года армия Наполеона, занимавшая "саксонский плацдарм", находилась под ударом трех союзных армий: Главной (Богемской), Силезской и Северной. Французский император вполне резонно полагал, что следует разбить эти армии поодиночке до того, как они соединятся. Подобный прием им с успехом не раз использовался в прежних походах. Свой первый удар Бонапарт направил против Силезской и Северной армий, но они, следуя Трахенбергскому плану, отступили. Как только Наполеон получил от Мюрата сведения, что Главная (Богемская) армия наступает в направлении Лейпцига, он изменил свой план и сосредоточил свои основные силы у Лейпцига. Теперь он надеялся разгромить первой именно Главную армию, до того, как к ней присоединятся Силезская и Северная армии. Говорить о его "роковых просчетах" было бы преувеличением. Обстановка для французской армии складывалась неблагоприятно по объективным причинам.Можно сказать, что сражение под Лейпцигом было проиграно Наполеоном в первый же день, поскольку, не смотря на мощные атаки, ему не удалось разгромить Главную (Богемскую) армию. А после того, как к полю сражения начали подходить войска Силезской, Северной и Польской (резервной) армий (о наличии последней Наполеон, скорее всего, действительно не знал), ситуация становилась для французов безнадежной.К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость российской армии, особенно, в обороне. Австрийцев ценил не высоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году.– Предложение о мире, переданное Наполеоном союзникам 16 октября через пленного генерала Мерфельда, стало роковой ошибкой?– Не много ли "роковых ошибок"? Наполеон отправил взятого накануне в плен австрийского генерала фон Мерфельда в ставку союзников 17 октября с мирными предложениями. Союзные монархи не ответили на них в тот момент, поскольку победа явно склонялась на их сторону. Наполеон же, оказавшись в критическом военном положении, вполне разумно пробовал искать из него политического выхода. Но в ставке союзных армий прекрасно понимали, что Бонапарт стремится к мирной передышке, а не к долгосрочному мирному урегулированию. Александр I как неформальный лидер коалиции последовательно вел дело к реализации целей, заявленных им еще в 1805 году: демонтаж Французской империи и ликвидация бонапартистского политического режима.Кстати, после Лейпцигской битвы переговорный процесс был возобновлен и продолжался и в 1814 году. Во многом и со стороны Наполеона, и со стороны союзников эти переговоры были скорее политической игрой, чем серьезной дипломатической акцией. Обе стороны пытались убедить "общественное мнение" в своем миролюбии, а противника представить кровожадным агрессором.– В бою под Паунсдорфом были успешно применены входившие в Северную армию английские ракетные батареи. Является ли это доказанным историческим фактом?– Является доказанным фактом. В сражении под Лейпцигом, в бою у селения Паунсдорф 17 октября 1813 года ракетная батарея капитана Боуга (в составе Северной армии) обстреляла неприятельскую пехоту пороховыми ракетами Конгрива. Это деморализовало пехоту, и она обратилась в бегство. Было ли это первым применением ракет? Нет, их различные модификации использовались с 1805 года.– Известно, что в разгар Лейпцигской битвы вся саксонская дивизия, сражавшаяся в рядах наполеоновских войск, перешла на сторону союзников. Чуть позже то же совершили вюртембергские и баденские части. Сколько всего солдат и офицеров немецких частей предали Наполеона? Было ли это главной причиной поражения французов?– Саксонцы перешли на сторону союзников 18 октября, на третий день Лейпцигской битвы (около трех тысяч). Точная цифра всех германских войск, перешедших на сторону союзников, мне неизвестна. Никакого влияния на уже проигранную битву это не оказало.– К исходу битвы начальник артиллерии Наполеона сообщил, что осталось лишь 16 тысяч зарядов, и подвоза не ожидалось. Был ли такой факт?– Есть данные о том, что к исходу 18 октября в армии Наполеона действительно оставалось 16 тысяч зарядов.– Каковы потери сторон по итогам Битвы народов?– Российские историки, к сожалению, не занимались детальным анализом Лейпцигского сражения с 60-х годов XIX века. Последние цифры потерь, которые приводятся отечественными специалистами, взятые из иностранных источников, таковы: союзники – 53 784 человека или 80 000 человек (оцените разброс данных), Наполеон – 60 тысяч и более 300 орудий.– Почему такие маленькие потери понесли шведские войска?– В сражении под Лейпцигом принимало участие 18 485 шведов. Потери составили 178 человек. О причинах столь небольших потерь можно строить множество версий. Можно уверенно сказать только то, что командующий Северной армией (в состав которой входили шведские войска) наследный принц шведский и бывший наполеоновский маршал Бернадот во всех сражениях 1813 года более активно использовал прусские и русские войска.– Можно ли утверждать, что Битва народов под Лейпцигом была первой битвой мировой войны или битвой Первой мировой войны?– Битва под Лейпцигом происходила по всем канонам военного искусства XIX века. Трудно сказать, что имели в виду те историки, которые сравнивают Лейпцигское сражение с битвами на Сомме, под Верденом и так далее.

https://radiosputnik.ria.ru/20230605/suvorov-1876329023.html

https://ria.ru/20221126/srazhenie-1833899853.html

https://ria.ru/20221019/otechestvennaya-1824346773.html

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Алёна Пава

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