https://ria.ru/20231016/pogoda-1903136239.html

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 16.10.2023

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:39

2023-10-16T18:39

2023-10-16T18:39

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москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник 17 октября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, отопительный сезон 2023-2024 в россии, москва