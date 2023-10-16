https://ria.ru/20231016/pogoda-1903136239.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 16.10.2023
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:39
2023-10-16T18:39
2023-10-16T18:39
общество
городское хозяйство москвы
отопительный сезон 2023-2024 в россии
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник 17 октября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, отопительный сезон 2023-2024 в россии, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Москва
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичам посоветовали быть внимательнее на улице во вторник из-за непогоды