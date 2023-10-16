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Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 16.10.2023
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18:39 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/pogoda-1903136239.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 16.10.2023
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:39
2023-10-16T18:39
общество
городское хозяйство москвы
отопительный сезон 2023-2024 в россии
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник 17 октября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, отопительный сезон 2023-2024 в россии, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Москва
Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичам посоветовали быть внимательнее на улице во вторник из-за непогоды

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду во вторник, ожидается порывистый ветер, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник 17 октября в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
«
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыОтопительный сезон 2023-2024 в РоссииМосква
 
 
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