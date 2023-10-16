https://ria.ru/20231016/pogoda-1902980173.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 16.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно, дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:10

2023-10-16T08:10

2023-10-16T08:10

общество

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Облачно, дожди и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, временами дожди, на западе области - местами. Максимальная температура воздуха в столице плюс 7 - плюс 9 градусов, по области плюс 5 - плюс 10. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231015/pogoda-1902927723.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва