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Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21% - РИА Новости, 16.10.2023
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Ставропольский край
 
17:19 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podsolnechnik-1903106841.html
Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21%
Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21% - РИА Новости, 16.10.2023
Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21%
Аграрии Ставропольского края завершили уборку подсолнечника на маслосемена; валовый сбор составил 565,4 тысячи тонн, сообщили в краевом Минсельхозе. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:19
2023-10-16T17:19
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Аграрии Ставропольского края завершили уборку подсолнечника на маслосемена; валовый сбор составил 565,4 тысячи тонн, сообщили в краевом Минсельхозе. "Урожай подсолнечника на Ставрополье в этом году выше прошлогодних показателей на 21%. Урожайность также превышает прошлогоднюю и на сегодняшний день составляет 22,9 центнера на гектар. К достигнутому высокому результату привел комплекс факторов. Это, в первую очередь, благоприятные погодные условия и совершенствование агротехнологий. Кроме того, за последние годы в хозяйствах серьезно обновлен машинно-тракторный парк, на рынке появились новейшие технологии выращивания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя краевого министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой. Наибольший вклад внесли аграрии Красногвардейского (66,1 тысячи тонн) и Новоалександровского округов (62,8 тысяча тонн), намолотив по 11% от общекраевых показателей. В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что подсолнечник, под которым на Ставрополье занято до 15% посевной площади, важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. Глава края нацеливает аграрную отрасль региона на развитие переработки сельскохозяйственной продукции и кратному увеличению доли такой продукции в регионе. Так, собранный в крае урожай подсолнечника в основном пойдет на ставропольские перерабатывающие предприятия. В Минсельхозе заметили, что Ставрополье успешно реализовывает подсолнечное масло в крае и за его пределами. Масло ставропольских производителей экспортируется, в том числе, в Турцию, Саудовскую Аравию, Китай, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Работа по развитию экспорта агропродукции края ведется в рамках регпроекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20231016/stavropole-1903094971.html
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владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров

Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПодсолнечник на полях
Подсолнечник на полях - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Подсолнечник на полях
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Аграрии Ставропольского края завершили уборку подсолнечника на маслосемена; валовый сбор составил 565,4 тысячи тонн, сообщили в краевом Минсельхозе.
"Урожай подсолнечника на Ставрополье в этом году выше прошлогодних показателей на 21%. Урожайность также превышает прошлогоднюю и на сегодняшний день составляет 22,9 центнера на гектар. К достигнутому высокому результату привел комплекс факторов. Это, в первую очередь, благоприятные погодные условия и совершенствование агротехнологий. Кроме того, за последние годы в хозяйствах серьезно обновлен машинно-тракторный парк, на рынке появились новейшие технологии выращивания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя краевого министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой.
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Наибольший вклад внесли аграрии Красногвардейского (66,1 тысячи тонн) и Новоалександровского округов (62,8 тысяча тонн), намолотив по 11% от общекраевых показателей.
В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что подсолнечник, под которым на Ставрополье занято до 15% посевной площади, важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. Глава края нацеливает аграрную отрасль региона на развитие переработки сельскохозяйственной продукции и кратному увеличению доли такой продукции в регионе. Так, собранный в крае урожай подсолнечника в основном пойдет на ставропольские перерабатывающие предприятия.
В Минсельхозе заметили, что Ставрополье успешно реализовывает подсолнечное масло в крае и за его пределами. Масло ставропольских производителей экспортируется, в том числе, в Турцию, Саудовскую Аравию, Китай, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Работа по развитию экспорта агропродукции края ведется в рамках регпроекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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