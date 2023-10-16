https://ria.ru/20231016/podsolnechnik-1903106841.html

Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21%

Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21% - РИА Новости, 16.10.2023

Урожай подсолнечника на Ставрополье превысил прошлогодние показатели на 21%

Аграрии Ставропольского края завершили уборку подсолнечника на маслосемена; валовый сбор составил 565,4 тысячи тонн, сообщили в краевом Минсельхозе. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:19

2023-10-16T17:19

2023-10-16T17:19

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Аграрии Ставропольского края завершили уборку подсолнечника на маслосемена; валовый сбор составил 565,4 тысячи тонн, сообщили в краевом Минсельхозе. "Урожай подсолнечника на Ставрополье в этом году выше прошлогодних показателей на 21%. Урожайность также превышает прошлогоднюю и на сегодняшний день составляет 22,9 центнера на гектар. К достигнутому высокому результату привел комплекс факторов. Это, в первую очередь, благоприятные погодные условия и совершенствование агротехнологий. Кроме того, за последние годы в хозяйствах серьезно обновлен машинно-тракторный парк, на рынке появились новейшие технологии выращивания", - приводятся в сообщении слова первого заместителя краевого министра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой. Наибольший вклад внесли аграрии Красногвардейского (66,1 тысячи тонн) и Новоалександровского округов (62,8 тысяча тонн), намолотив по 11% от общекраевых показателей. В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров отметил, что подсолнечник, под которым на Ставрополье занято до 15% посевной площади, важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. Глава края нацеливает аграрную отрасль региона на развитие переработки сельскохозяйственной продукции и кратному увеличению доли такой продукции в регионе. Так, собранный в крае урожай подсолнечника в основном пойдет на ставропольские перерабатывающие предприятия. В Минсельхозе заметили, что Ставрополье успешно реализовывает подсолнечное масло в крае и за его пределами. Масло ставропольских производителей экспортируется, в том числе, в Турцию, Саудовскую Аравию, Китай, Беларусь, Киргизию и Азербайджан. Работа по развитию экспорта агропродукции края ведется в рамках регпроекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903094971.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров