https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903105916.html

Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства

Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства - РИА Новости, 16.10.2023

Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к большой поездке в Китай для установления экономических связей и поиска новых РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:16

2023-10-16T17:16

2023-10-16T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к большой поездке в Китай для установления экономических связей и поиска новых партнеров. "Мы развиваем грузовую технику, все что связано с уборочной техникой, поэтому едем туда с большой поездкой для того, чтобы найти новых партнеров, чтобы у нас было больше деловых контактов. Китайские коллеги приезжают сюда, и наш визит в рамках визита нашего президента "Один пояс - один путь" имеет принципиально важное значение. Поэтому мы к нему готовимся, думаем, что приедем с результатами", - отметил Воробьев в ходе интервью телеканалу "Россия 24". Также губернатор определил характер партнерства региона с Китаем и отметил, что реализация совместных проектов всегда происходит на паритетных началах. "У нас 40 компаний работает китайских, вы знаете, что экспансия Китая во всем мире заметна, к счастью, в Подмосковье тоже, к счастью, с пониманием того, что мы не теряем контроля над технологиями и не плетемся где-то в хвосте этого партнерства, а все-таки наши российские компании с китайскими они на паритетных началах реализуют тот или иной проект. Он есть такой проект и в автомобилестроении, именно, поэтому мы летим в Китай сейчас, в один из самых больших городов Китая...", - добавил Воробьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20231016/vorobev-1903087566.html

московская область (подмосковье)

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), китай, андрей воробьев