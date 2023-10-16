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Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства - РИА Новости, 16.10.2023
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Новости Подмосковья
 
17:16 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903105916.html
Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства
Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства - РИА Новости, 16.10.2023
Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к большой поездке в Китай для установления экономических связей и поиска новых РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:16
2023-10-16T17:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к большой поездке в Китай для установления экономических связей и поиска новых партнеров. "Мы развиваем грузовую технику, все что связано с уборочной техникой, поэтому едем туда с большой поездкой для того, чтобы найти новых партнеров, чтобы у нас было больше деловых контактов. Китайские коллеги приезжают сюда, и наш визит в рамках визита нашего президента "Один пояс - один путь" имеет принципиально важное значение. Поэтому мы к нему готовимся, думаем, что приедем с результатами", - отметил Воробьев в ходе интервью телеканалу "Россия 24". Также губернатор определил характер партнерства региона с Китаем и отметил, что реализация совместных проектов всегда происходит на паритетных началах. "У нас 40 компаний работает китайских, вы знаете, что экспансия Китая во всем мире заметна, к счастью, в Подмосковье тоже, к счастью, с пониманием того, что мы не теряем контроля над технологиями и не плетемся где-то в хвосте этого партнерства, а все-таки наши российские компании с китайскими они на паритетных началах реализуют тот или иной проект. Он есть такой проект и в автомобилестроении, именно, поэтому мы летим в Китай сейчас, в один из самых больших городов Китая...", - добавил Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20231016/vorobev-1903087566.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), китай, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Андрей Воробьев

Воробьев: Подмосковье готовится к визиту в КНР для установления партнерства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье готовятся к большой поездке в Китай для установления экономических связей и поиска новых партнеров.
"Мы развиваем грузовую технику, все что связано с уборочной техникой, поэтому едем туда с большой поездкой для того, чтобы найти новых партнеров, чтобы у нас было больше деловых контактов. Китайские коллеги приезжают сюда, и наш визит в рамках визита нашего президента "Один пояс - один путь" имеет принципиально важное значение. Поэтому мы к нему готовимся, думаем, что приедем с результатами", - отметил Воробьев в ходе интервью телеканалу "Россия 24".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Также губернатор определил характер партнерства региона с Китаем и отметил, что реализация совместных проектов всегда происходит на паритетных началах.
"У нас 40 компаний работает китайских, вы знаете, что экспансия Китая во всем мире заметна, к счастью, в Подмосковье тоже, к счастью, с пониманием того, что мы не теряем контроля над технологиями и не плетемся где-то в хвосте этого партнерства, а все-таки наши российские компании с китайскими они на паритетных началах реализуют тот или иной проект. Он есть такой проект и в автомобилестроении, именно, поэтому мы летим в Китай сейчас, в один из самых больших городов Китая...", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайАндрей Воробьев
 
 
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