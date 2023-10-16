https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903086634.html

Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток

Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток - РИА Новости, 16.10.2023

Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря об экспорте товаров из Подмосковья, заявил, что в то время как регион "прессуют" санкциями, он продолжает... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:08

2023-10-16T16:08

2023-10-16T16:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

саудовская аравия

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря об экспорте товаров из Подмосковья, заявил, что в то время как регион "прессуют" санкциями, он продолжает развивать экспорт в восточном направлении. "Самый "быстророс" (быстро развивающиеся направления) у нас - это ОАЭ, Саудовская Аравия, это серьёзное направление... И мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнёра в той или иной стране, вместе с Российским экспортным центром мы эти работы проводим... Пока санкции, пока нас, соответственно, "прессуют", извините, со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, и мы этим занимаемся", - отметил губернатор в ходе интервью телеканалу "Россия 24". Также губернатор отметил, что экспорту подмосковной продукции сопутствует наличие в регионе сухих портов, обеспечивающих логистику различных категорий товаров. "На территории Подмосковья расположены три сухих порта, терминала, где идёт комплектация и, соответственно, экспорт во все страны продукции. Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903071835.html

московская область (подмосковье)

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), саудовская аравия, андрей воробьев