https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903086634.html
Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток
Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток - РИА Новости, 16.10.2023
Воробьев: несмотря на санкции, Подмосковье развивает экспорт на восток
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря об экспорте товаров из Подмосковья, заявил, что в то время как регион "прессуют" санкциями, он продолжает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:08
2023-10-16T16:08
2023-10-16T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря об экспорте товаров из Подмосковья, заявил, что в то время как регион "прессуют" санкциями, он продолжает развивать экспорт в восточном направлении. "Самый "быстророс" (быстро развивающиеся направления) у нас - это ОАЭ, Саудовская Аравия, это серьёзное направление... И мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнёра в той или иной стране, вместе с Российским экспортным центром мы эти работы проводим... Пока санкции, пока нас, соответственно, "прессуют", извините, со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, и мы этим занимаемся", - отметил губернатор в ходе интервью телеканалу "Россия 24". Также губернатор отметил, что экспорту подмосковной продукции сопутствует наличие в регионе сухих портов, обеспечивающих логистику различных категорий товаров. "На территории Подмосковья расположены три сухих порта, терминала, где идёт комплектация и, соответственно, экспорт во все страны продукции. Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903071835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), саудовская аравия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Саудовская Аравия, Андрей Воробьев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря об экспорте товаров из Подмосковья, заявил, что в то время как регион "прессуют" санкциями, он продолжает развивать экспорт в восточном направлении.
"Самый "быстророс" (быстро развивающиеся направления) у нас - это ОАЭ
, Саудовская Аравия
, это серьёзное направление... И мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнёра в той или иной стране, вместе с Российским экспортным центром мы эти работы проводим... Пока санкции, пока нас, соответственно, "прессуют", извините, со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, и мы этим занимаемся", - отметил губернатор в ходе интервью телеканалу "Россия 24".
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Также губернатор отметил, что экспорту подмосковной продукции сопутствует наличие в регионе сухих портов, обеспечивающих логистику различных категорий товаров.
"На территории Подмосковья расположены три сухих порта, терминала, где идёт комплектация и, соответственно, экспорт во все страны продукции. Это и продукты питания, и промышленные товары, и химические компоненты", - добавил губернатор.