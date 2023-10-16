https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903071835.html

Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю

Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 16.10.2023

Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю

В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:04

2023-10-16T15:04

2023-10-16T15:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

зарайск

щелково

георгий филимонов

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Всего за прошедшую неделю в Подмосковье провели 50 ярмарок. Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них были представлены товары из регионов РФ", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. В пресс-службе уточнили, что всего в октябре в Подмосковье проведут порядка 200 ярмарок. Жители региона, не выезжая за пределы своего муниципалитета, могут приобрести на них натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей. Кроме того, в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области дополнительно внесли четыре площадки - в Домодедове, Королеве, Раменском и Лосино-Петровском. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы".

https://ria.ru/20231016/zhkkh-1903017612.html

московская область (подмосковье)

зарайск

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), зарайск, щелково, георгий филимонов