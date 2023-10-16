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Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 16.10.2023
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Новости Подмосковья
 
15:04 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903071835.html
Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю
Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 16.10.2023
Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю
В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:04
2023-10-16T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарайск
щелково
георгий филимонов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Всего за прошедшую неделю в Подмосковье провели 50 ярмарок. Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них были представлены товары из регионов РФ", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. В пресс-службе уточнили, что всего в октябре в Подмосковье проведут порядка 200 ярмарок. Жители региона, не выезжая за пределы своего муниципалитета, могут приобрести на них натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей. Кроме того, в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области дополнительно внесли четыре площадки - в Домодедове, Королеве, Раменском и Лосино-Петровском. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы".
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московская область (подмосковье), зарайск, щелково, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Щелково, Георгий Филимонов

Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю

© Фото предоставлено Минсельхозом МОЗаместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Всего за прошедшую неделю в Подмосковье провели 50 ярмарок. Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них были представлены товары из регионов РФ", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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В пресс-службе уточнили, что всего в октябре в Подмосковье проведут порядка 200 ярмарок. Жители региона, не выезжая за пределы своего муниципалитета, могут приобрести на них натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей.
Кроме того, в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области дополнительно внесли четыре площадки - в Домодедове, Королеве, Раменском и Лосино-Петровском.
С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскЩелковоГеоргий Филимонов
 
 
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