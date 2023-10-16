Пятьдесят ярмарок провели в Подмосковье за неделю
© Фото предоставлено Минсельхозом МОЗаместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В 28 муниципалитетах Московской области на минувшей неделе провели 50 ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Всего за прошедшую неделю в Подмосковье провели 50 ярмарок. Наибольшее количество прошло в Зарайске, Щелково, Истре, Одинцовском и Волоколамском городских округах. В основном они были посвящены осеннему сезону и сбору урожая, также на них были представлены товары из регионов РФ", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
В пресс-службе уточнили, что всего в октябре в Подмосковье проведут порядка 200 ярмарок. Жители региона, не выезжая за пределы своего муниципалитета, могут приобрести на них натуральную продукцию: молочную, мясную и рыбную, кондитерские изделия и другие товары локальных производителей.
Кроме того, в сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области дополнительно внесли четыре площадки - в Домодедове, Королеве, Раменском и Лосино-Петровском.
С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы".