https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903048634.html
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами - РИА Новости, 16.10.2023
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами
В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:36
2023-10-16T13:36
2023-10-16T13:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Бесплатными слуховыми аппаратами в этом году обеспечено более 1,3 тысячи жителей Подмосковья, кому по медицинским показаниям необходим слуховой аппарат. Оформить такую льготу можно полностью электронно, без лишней волокиты, достаточно просто подать заявление на регпортале госуслуг", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты предоставляют подмосковным жителям по медицинским показаниям. Общая сумма по этому направлению составила около 67 миллионов рублей. Подобная программа позволяет значительно облегчить повседневную жизнь и повысить качество жизни пенсионерам, детям-инвалидам и ветеранам. До конца текущего года еще порядка тысячи жителей обеспечат слуховыми аппаратами. Всего в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 105 миллионов рублей на эту программу.
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903044466.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Бесплатными слуховыми аппаратами в этом году обеспечено более 1,3 тысячи жителей Подмосковья, кому по медицинским показаниям необходим слуховой аппарат. Оформить такую льготу можно полностью электронно, без лишней волокиты, достаточно просто подать заявление на регпортале госуслуг", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
.
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По информации пресс-службы, протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты предоставляют подмосковным жителям по медицинским показаниям. Общая сумма по этому направлению составила около 67 миллионов рублей.
Подобная программа позволяет значительно облегчить повседневную жизнь и повысить качество жизни пенсионерам, детям-инвалидам и ветеранам.
До конца текущего года еще порядка тысячи жителей обеспечат слуховыми аппаратами. Всего в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 105 миллионов рублей на эту программу.