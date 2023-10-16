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Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами - РИА Новости, 16.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:36 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903048634.html
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами - РИА Новости, 16.10.2023
Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами
В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:36
2023-10-16T13:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Бесплатными слуховыми аппаратами в этом году обеспечено более 1,3 тысячи жителей Подмосковья, кому по медицинским показаниям необходим слуховой аппарат. Оформить такую льготу можно полностью электронно, без лишней волокиты, достаточно просто подать заявление на регпортале госуслуг", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты предоставляют подмосковным жителям по медицинским показаниям. Общая сумма по этому направлению составила около 67 миллионов рублей. Подобная программа позволяет значительно облегчить повседневную жизнь и повысить качество жизни пенсионерам, детям-инвалидам и ветеранам. До конца текущего года еще порядка тысячи жителей обеспечат слуховыми аппаратами. Всего в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 105 миллионов рублей на эту программу.
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903044466.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более одной тысячи инвалидов Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами

© iStock.com / humoniaВрач показывает пациентке слуховой аппарат
Врач показывает пациентке слуховой аппарат - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© iStock.com / humonia
Врач показывает пациентке слуховой аппарат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Московской области свыше 1,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечили слуховыми аппаратами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Бесплатными слуховыми аппаратами в этом году обеспечено более 1,3 тысячи жителей Подмосковья, кому по медицинским показаниям необходим слуховой аппарат. Оформить такую льготу можно полностью электронно, без лишней волокиты, достаточно просто подать заявление на регпортале госуслуг", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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По информации пресс-службы, протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты предоставляют подмосковным жителям по медицинским показаниям. Общая сумма по этому направлению составила около 67 миллионов рублей.
Подобная программа позволяет значительно облегчить повседневную жизнь и повысить качество жизни пенсионерам, детям-инвалидам и ветеранам.
До конца текущего года еще порядка тысячи жителей обеспечат слуховыми аппаратами. Всего в подмосковном бюджете предусмотрено свыше 105 миллионов рублей на эту программу.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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