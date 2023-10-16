https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903044466.html
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5% - РИА Новости, 16.10.2023
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 5,5% относительно данных 2022 года, сообщил главный врач... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:08
2023-10-16T13:08
2023-10-16T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туберкулез
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 5,5% относительно данных 2022 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За девять месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, показатель заболеваемости по итогам девяти месяцев 2023 года составил 15,5 случая на 100 тысяч населения, а за аналогичный период прошлого года – 16,4.
https://ria.ru/20231013/novorozhdennye-1902638901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), туберкулез
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туберкулез