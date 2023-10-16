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Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5% - РИА Новости, 16.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:08 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/podmoskove-1903044466.html
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5% - РИА Новости, 16.10.2023
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5%
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 5,5% относительно данных 2022 года, сообщил главный врач... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:08
2023-10-16T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
туберкулез
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 5,5% относительно данных 2022 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин. "В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За девять месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, показатель заболеваемости по итогам девяти месяцев 2023 года составил 15,5 случая на 100 тысяч населения, а за аналогичный период прошлого года – 16,4.
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московская область (подмосковье), туберкулез
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Туберкулез

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась более чем на 5%

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года снизилась на 5,5% относительно данных 2022 года, сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
"В Подмосковье выстроена комплексная работа по раннему выявлению туберкулеза, снижению заболеваемости и смертности. Это и активная информационная работа, и широкий охват диагностическими исследованиями, и эффективное лечение. За девять месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 5,5%", - отметил Смердин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, показатель заболеваемости по итогам девяти месяцев 2023 года составил 15,5 случая на 100 тысяч населения, а за аналогичный период прошлого года – 16,4.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Туберкулез
 
 
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