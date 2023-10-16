https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:00
2023-10-16T02:00
2023-10-16T02:00
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг."Украина <...> сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии", — говорится в статье.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
NYT: Киев боится, что Запад ослабит поддержку Украины из-за новых вызовов