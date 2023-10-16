https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html

"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2023

"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:00

2023-10-16T02:00

2023-10-16T02:00

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг."Украина <...> сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии", — говорится в статье.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.

https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html

украина

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша