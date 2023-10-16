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"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
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02:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:00
2023-10-16T02:00
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг.&quot;Украина &lt;...&gt; сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии&quot;, — говорится в статье.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

NYT: Киев боится, что Запад ослабит поддержку Украины из-за новых вызовов

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Киевские власти глубоко озабочены тем, что конфликт на Украине приковывает все меньше внимания Запада, написали обозреватели New York Times Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг.
«

"Украина <...> сталкивается с тем, что в Киеве расценивают как тревожные сдвиги в геополитике конфликта. Внимание ключевых союзников переключается на войну в Газе, военная помощь со стороны США увязла в борьбе республиканцев за лидерство в конгрессе, а в европейской поддержке появились трещины из-за выборов в Польше и Словакии", — говорится в статье.

На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
Вчера, 01:31
 
В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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