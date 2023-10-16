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Палестина хочет, чтобы ЕС повлиял на Израиль в ситуации с сектором Газа - РИА Новости, 16.10.2023
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19:37 16.10.2023 (обновлено: 19:39 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/palestina-1903156733.html
Палестина хочет, чтобы ЕС повлиял на Израиль в ситуации с сектором Газа
Палестина хочет, чтобы ЕС повлиял на Израиль в ситуации с сектором Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Палестина хочет, чтобы ЕС повлиял на Израиль в ситуации с сектором Газа
Палестина ожидает, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа, а также окажет содействие в отмене распоряжения о принудительном переселении... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:37
2023-10-16T19:39
в мире
палестина
израиль
брюссель
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Палестина ожидает, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа, а также окажет содействие в отмене распоряжения о принудительном переселении жителей сектора и открытии гуманитарных коридоров, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель Палестины при ЕС, а также посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра."Мы сразу начали вести разговор о необходимости в срочном порядке открыть гуманитарные коридоры… добиться ввоза лекарств, воды, продовольствия в Газу... С минувшей пятницы мы разговариваем с Европейским союзом о необходимости немедленного прекращения агрессии. ЕС должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы, чтобы он немедленно остановил так называемое принудительное переселение", - сказал собеседник агентства.По его словам, были также приложены огромные усилия, чтобы убедить Брюссель в том, что ЕС не можем вводить "коллективное наказание" всего населения сектора Газа."Вы слышали, что раздавались призывы ввести санкции против Палестинской национальной администрации, остановить финансовую помощь Палестине… Мы пытались донести, что ЕС, как огромная организация, не должна вводить коллективное наказание против всего палестинского населения сектора Газа. Невозможно смириться с наказанием 2,3 миллиона палестинцев, гражданских лиц", - указал дипломат.Он также выразил опасение, что "в случае продолжения агрессии, с ее последствиями не сможет справиться ни Евросоюз, ни все мировое сообщество". "Мы стремимся к остановке этой войны, этой агрессии и этих убийств гражданских лиц в Газе, в том числе детей и женщин. Как можно принять факт, что за эти семь-восемь дней было убито более 705 детей, 476 женщин, - это страшные, пугающие цифры для европейцев и любого, кто привержен принципам прав человека", - подчеркнул постпред Палестины.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
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в мире, палестина, израиль, брюссель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бельгия
В мире, Палестина, Израиль, Брюссель, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бельгия
Палестина хочет, чтобы ЕС повлиял на Израиль в ситуации с сектором Газа

Палестина призвал ЕС повлиять на Израиль в вопросе прекращения огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПеремещение жителей Газы с севера на юг сектора
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Палестина ожидает, что ЕС призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа, а также окажет содействие в отмене распоряжения о принудительном переселении жителей сектора и открытии гуманитарных коридоров, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель Палестины при ЕС, а также посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.
"Мы сразу начали вести разговор о необходимости в срочном порядке открыть гуманитарные коридоры… добиться ввоза лекарств, воды, продовольствия в Газу... С минувшей пятницы мы разговариваем с Европейским союзом о необходимости немедленного прекращения агрессии. ЕС должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы, чтобы он немедленно остановил так называемое принудительное переселение", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
По его словам, были также приложены огромные усилия, чтобы убедить Брюссель в том, что ЕС не можем вводить "коллективное наказание" всего населения сектора Газа.
"Вы слышали, что раздавались призывы ввести санкции против Палестинской национальной администрации, остановить финансовую помощь Палестине… Мы пытались донести, что ЕС, как огромная организация, не должна вводить коллективное наказание против всего палестинского населения сектора Газа. Невозможно смириться с наказанием 2,3 миллиона палестинцев, гражданских лиц", - указал дипломат.
Он также выразил опасение, что "в случае продолжения агрессии, с ее последствиями не сможет справиться ни Евросоюз, ни все мировое сообщество". "Мы стремимся к остановке этой войны, этой агрессии и этих убийств гражданских лиц в Газе, в том числе детей и женщин. Как можно принять факт, что за эти семь-восемь дней было убито более 705 детей, 476 женщин, - это страшные, пугающие цифры для европейцев и любого, кто привержен принципам прав человека", - подчеркнул постпред Палестины.
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