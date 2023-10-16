https://ria.ru/20231016/palestina-1902995668.html

Премьер Малайзии назвал условия отправки войск в помощь Палестине

Премьер Малайзии назвал условия отправки войск в помощь Палестине - РИА Новости, 16.10.2023

Премьер Малайзии назвал условия отправки войск в помощь Палестине

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что направит малайзийские вооруженные силы на поддержку Палестины в конфликте с Израилем, если это решение... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:56

2023-10-16T09:56

2023-10-16T09:56

в мире

израиль

малайзия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что направит малайзийские вооруженные силы на поддержку Палестины в конфликте с Израилем, если это решение поддержат страны конфликтного региона. По данным малайзийского новостного агентства Bernama, премьер подчеркнул в понедельник, что "развертывание малайзийских вооруженных сил в Палестине, в том числе для миротворческих или гуманитарных миссий, может быть осуществлено только после достижения консенсуса между соседними странами". По словам Ибрагима, без этого консенсуса самолетам с малайзийскими миротворцами не будет разрешено приземляться. "Некоторые малазийцы заявляют, что мы отказываемся послать наши вооруженные силы. Наше военное руководство попросило меня разъяснить, что несправедливо со стороны каких-либо сторон затрагивать этот вопрос", - добавил политик. Он также призвал всех малайзийцев и мусульманское сообщество страны "собраться вместе, чтобы помолиться за безопасность всех палестинцев, которые продолжают подвергаться притеснениям со стороны израильского режима". Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС. В частности, в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/risk-1902846904.html

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902912599.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, малайзия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году