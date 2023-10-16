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Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР - РИА Новости, 16.10.2023
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07:08 16.10.2023 (обновлено: 07:39 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ozhidaniya-1902972425.html
Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР
Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР - РИА Новости, 16.10.2023
Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР
Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с предложениями кабмина РФ по сотрудничеству ЕАЭС и КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь", и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:08
2023-10-16T07:39
в мире
россия
китай
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с предложениями кабмина РФ по сотрудничеству ЕАЭС и КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь", и у него самые хорошие ожидания от этого сотрудничества, предложения содержат проекты, над которыми стороны могут работать десятилетия вперед. "У нас есть совместные проекты. Может быть, пока рано об этом говорить. Но я уверен, что и контракты будут подписываться, новые установятся контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую", - сказал он в интервью Медиакорпорации Китая. Путин не стал перечислять направления сотрудничества, но отметил, что перспектив много. "Я знакомился с предложениями российского правительства по различным направлениям. Это все убористым шрифтом изложены наши предложения. На нескольких листах подряд. И каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а, может быть, десятилетия вперед. Поэтому у меня ожидания самые хорошие, в том числе и от контактов со своими коллегами", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20231016/kitay-1902971905.html
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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в мире, россия, китай, владимир путин, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР

Путин: ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с предложениями кабмина РФ по сотрудничеству ЕАЭС и КНР в рамках инициативы "Один пояс - один путь", и у него самые хорошие ожидания от этого сотрудничества, предложения содержат проекты, над которыми стороны могут работать десятилетия вперед.
"У нас есть совместные проекты. Может быть, пока рано об этом говорить. Но я уверен, что и контракты будут подписываться, новые установятся контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую", - сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.
Путин не стал перечислять направления сотрудничества, но отметил, что перспектив много.
"Я знакомился с предложениями российского правительства по различным направлениям. Это все убористым шрифтом изложены наши предложения. На нескольких листах подряд. И каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а, может быть, десятилетия вперед. Поэтому у меня ожидания самые хорошие, в том числе и от контактов со своими коллегами", - сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Вчера, 07:05
 
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