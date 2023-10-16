https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974264.html
Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина
Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.10.2023
Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:24
2023-10-16T07:24
2023-10-16T09:48
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И. "Мы очень рады снова быть в Пекине и иметь возможность накануне прибытия в Китайскую Народную Республику президента Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые у нас находятся на подъеме. Прежде всего хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра обсудят их во всей полноте", - указал российский министр. Лавров выразил признательность китайским партнерам за приглашение Путина в качестве главного гостя на третий международный форум. "Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте. В этом направлении идут отношения между проектом пояса и пути и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют", - отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум "был успешным". "Уверены, что так и будет. Сам факт, что почти 150 делегаций из разных стран и организаций будут в нем участвовать, подчеркивает важность этого проекта и его очень хорошие перспективы", - добавил Лавров. "Я рад возможности сегодня с вами обсудить и международную повестку дня, и другие вопросы, которые мы хотели бы подготовить для встречи наших лидеров", - резюмировал глава российского дипведомства.
https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сергей лавров, владимир путин, евразийский экономический союз, си цзиньпин, пекин, в мире
Россия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Си Цзиньпин, Пекин, В мире
Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина
Лавров заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят отношения между Россией и Китаем
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И.
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"Мы очень рады снова быть в Пекине и иметь возможность накануне прибытия в Китайскую Народную Республику президента Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые у нас находятся на подъеме. Прежде всего хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра обсудят их во всей полноте", - указал российский министр.
Лавров выразил признательность китайским партнерам за приглашение Путина в качестве главного гостя на третий международный форум.
"Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте. В этом направлении идут отношения между проектом пояса и пути и Евразийским экономическим союзом
, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют", - отметил глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум "был успешным". "Уверены, что так и будет. Сам факт, что почти 150 делегаций из разных стран и организаций будут в нем участвовать, подчеркивает важность этого проекта и его очень хорошие перспективы", - добавил Лавров.
"Я рад возможности сегодня с вами обсудить и международную повестку дня, и другие вопросы, которые мы хотели бы подготовить для встречи наших лидеров", - резюмировал глава российского дипведомства.
Путин заявил, что Россия и Китай всегда стремились найти компромисс