https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974264.html

Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина

Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.10.2023

Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:24

2023-10-16T07:24

2023-10-16T09:48

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И. "Мы очень рады снова быть в Пекине и иметь возможность накануне прибытия в Китайскую Народную Республику президента Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые у нас находятся на подъеме. Прежде всего хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра обсудят их во всей полноте", - указал российский министр. Лавров выразил признательность китайским партнерам за приглашение Путина в качестве главного гостя на третий международный форум. "Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте. В этом направлении идут отношения между проектом пояса и пути и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют", - отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум "был успешным". "Уверены, что так и будет. Сам факт, что почти 150 делегаций из разных стран и организаций будут в нем участвовать, подчеркивает важность этого проекта и его очень хорошие перспективы", - добавил Лавров. "Я рад возможности сегодня с вами обсудить и международную повестку дня, и другие вопросы, которые мы хотели бы подготовить для встречи наших лидеров", - резюмировал глава российского дипведомства.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, сергей лавров, владимир путин, евразийский экономический союз, си цзиньпин, пекин, в мире