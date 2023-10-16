https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html

США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC

США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC - РИА Новости, 16.10.2023

США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC

США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T01:31

2023-10-16T01:31

2023-10-16T05:22

в мире

израиль

украина

сша

энтони блинкен

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс."Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю. — Прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины", — отметил он.По словам журналиста, "решительная и реальная" поддержка еврейского государства сильно отличается от "неохотной помощи" киевским властям со стороны Запада.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил, что обсудил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти намерены работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902877705.html

https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html

израиль

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, украина, сша, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году