США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
ABC News: подходы США к конфликтам на Украине и в Израиле разительно отличаются
© AP Photo / Brendan SmialowskiВладимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Brendan Smialowski
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс.
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"Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю. — Прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины", — отметил он.
По словам журналиста, "решительная и реальная" поддержка еврейского государства сильно отличается от "неохотной помощи" киевским властям со стороны Запада.
В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил, что обсудил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти намерены работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.