Рейтинг@Mail.ru
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 16.10.2023 (обновлено: 05:22 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC - РИА Новости, 16.10.2023
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T01:31
2023-10-16T05:22
в мире
израиль
украина
сша
энтони блинкен
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894605215_0:0:2998:1687_1920x0_80_0_0_13bfb8f3b5b9716b8fd9f2173dbffd07.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс.&quot;Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю. — Прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины&quot;, — отметил он.По словам журналиста, "решительная и реальная" поддержка еврейского государства сильно отличается от "неохотной помощи" киевским властям со стороны Запада.В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил, что обсудил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти намерены работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902877705.html
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
израиль
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894605215_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_efac9037a873a7096fae62eef1b5f45c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, сша, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, США, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC

ABC News: подходы США к конфликтам на Украине и в Израиле разительно отличаются

© AP Photo / Brendan SmialowskiВладимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США продемонстрировали в ситуации с Израилем отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи, написал обозреватель ABC News Джон Лайонс.
«

"Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю. — Прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины", — отметил он.

По словам журналиста, "решительная и реальная" поддержка еврейского государства сильно отличается от "неохотной помощи" киевским властям со стороны Запада.
В четверг государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив заявил, что обсудил потребности Израиля на встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти намерены работать с конгрессом над дальнейшей поставкой необходимой помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Их заберут. В США заявили об опасном сигнале для Зеленского
15 октября, 11:28
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ
15 октября, 01:25
 
В миреИзраильУкраинаСШАЭнтони БлинкенБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала