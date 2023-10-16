https://ria.ru/20231016/oruzhie-1903057960.html

"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада

"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада - РИА Новости, 16.10.2023

"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада

Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:04

2023-10-16T14:04

2023-10-16T14:04

россия

украина

германия

владимир путин

кирилл буданов

павел зарубин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099182_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_8b4f9da0d627f54d5f331043087efafe.jpg

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов", – признался он.Репке подчеркнул, что подобная тактика российской армии не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению: быстрое наступление, окружение войск. По этой причине контрнаступление ВСУ проходит пешком, добавил он, сославшись на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html

https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, германия, владимир путин, кирилл буданов, павел зарубин, вооруженные силы украины