Рейтинг@Mail.ru
"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/oruzhie-1903057960.html
"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада
"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада - РИА Новости, 16.10.2023
"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада
Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:04
2023-10-16T14:04
россия
украина
германия
владимир путин
кирилл буданов
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099182_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_8b4f9da0d627f54d5f331043087efafe.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов", – признался он.Репке подчеркнул, что подобная тактика российской армии не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению: быстрое наступление, окружение войск. По этой причине контрнаступление ВСУ проходит пешком, добавил он, сославшись на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231016/postavki-1902994569.html
https://ria.ru/20231016/pomosch-1903033684.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099182_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_ad166759bce76ced1e45e9bdffa74ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, германия, владимир путин, кирилл буданов, павел зарубин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада

Журналист Репке: западное оружие оказалось бесполезным на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов", – признался он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Слишком мало": генерал раскрыл, как Запад подставил Украину
Вчера, 09:46
Репке подчеркнул, что подобная тактика российской армии не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению: быстрое наступление, окружение войск. По этой причине контрнаступление ВСУ проходит пешком, добавил он, сославшись на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Все меньше и меньше": Зеленскому сообщили пугающие новости об Украине
Вчера, 12:38
 
РоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинКирилл БудановПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала