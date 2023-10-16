"Бесполезно": в Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада
Журналист Репке: западное оружие оказалось бесполезным на Украине
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов", – признался он.
Репке подчеркнул, что подобная тактика российской армии не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению: быстрое наступление, окружение войск. По этой причине контрнаступление ВСУ проходит пешком, добавил он, сославшись на слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.