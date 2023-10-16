https://ria.ru/20231016/orenburzhe-1902983364.html

В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка

В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка - РИА Новости, 16.10.2023

В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка

Инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, по данному... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:46

2023-10-16T08:46

2023-10-16T08:46

происшествия

оренбургская область

новоорский район

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УФА, 16 окт - РИА Новости. Инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, по данному инциденту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл в Новоорском районе. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина отечественный автомобиль, водитель которого вызвал подозрение, так как при виде полиции резко увеличил скорость движения, свернул с асфальтированной дороги на проселочную дорогу. "Сотрудники ДПС бросились в погоню за нарушителем, потребовав от него через сигнальное громкоговорящее устройство остановиться. Однако водитель только увеличил скорость", - говорится в сообщении УМВД по области. Погоня продолжалась несколько минут, и тогда сотрудник ДПС произвел два предупредительных выстрела вверх, а затем несколько выстрелов в колеса автомобиля. Нарушитель остановился. Водителем был 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания, информирует полиция. "В результате, из табельного оружия был ранен 17-летний пассажир. Проводится проверка", - сказал агентству представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

оренбургская область

новоорский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, новоорский район