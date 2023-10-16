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В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка - РИА Новости, 16.10.2023
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08:46 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/orenburzhe-1902983364.html
В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка
В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка - РИА Новости, 16.10.2023
В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка
Инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, по данному... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:46
2023-10-16T08:46
происшествия
оренбургская область
новоорский район
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УФА, 16 окт - РИА Новости. Инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, по данному инциденту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. По данным ведомства, инцидент произошёл в Новоорском районе. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина отечественный автомобиль, водитель которого вызвал подозрение, так как при виде полиции резко увеличил скорость движения, свернул с асфальтированной дороги на проселочную дорогу. "Сотрудники ДПС бросились в погоню за нарушителем, потребовав от него через сигнальное громкоговорящее устройство остановиться. Однако водитель только увеличил скорость", - говорится в сообщении УМВД по области. Погоня продолжалась несколько минут, и тогда сотрудник ДПС произвел два предупредительных выстрела вверх, а затем несколько выстрелов в колеса автомобиля. Нарушитель остановился. Водителем был 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания, информирует полиция. "В результате, из табельного оружия был ранен 17-летний пассажир. Проводится проверка", - сказал агентству представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.
https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, новоорский район
Происшествия, Оренбургская область, Новоорский район
В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка

В Оренбуржье полицейские в погоне за машиной с пьяным водителем ранили подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 16 окт - РИА Новости. Инспекторы дорожно-постовой службы (ДПС) Оренбургской области в погоне за автомобилем с пьяным водителем за рулем ранили 17-летнего пассажира, по данному инциденту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Новоорском районе. Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили отъезжающий от магазина отечественный автомобиль, водитель которого вызвал подозрение, так как при виде полиции резко увеличил скорость движения, свернул с асфальтированной дороги на проселочную дорогу.
«
"Сотрудники ДПС бросились в погоню за нарушителем, потребовав от него через сигнальное громкоговорящее устройство остановиться. Однако водитель только увеличил скорость", - говорится в сообщении УМВД по области.
Погоня продолжалась несколько минут, и тогда сотрудник ДПС произвел два предупредительных выстрела вверх, а затем несколько выстрелов в колеса автомобиля. Нарушитель остановился. Водителем был 19-летний житель Новоорского района. Он был пьян и признал свою вину, пояснив, что пытался скрыться, так как хотел избежать наказания, информирует полиция.
"В результате, из табельного оружия был ранен 17-летний пассажир. Проводится проверка", - сказал агентству представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.
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ПроисшествияОренбургская областьНовоорский район
 
 
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