https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903130286.html

Белгородские хирурги провели операцию на открытом сердце раненого военного

Белгородские хирурги провели операцию на открытом сердце раненого военного - РИА Новости, 16.10.2023

Белгородские хирурги провели операцию на открытом сердце раненого военного

Хирурги из белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели раненому бойцу уникальную операцию на открытом сердце, удалив из него осколок,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:28

2023-10-16T18:28

2023-10-16T18:28

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БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Хирурги из белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели раненому бойцу уникальную операцию на открытом сердце, удалив из него осколок, сейчас пациент в реанимации, его жизни ничто не угрожает, сообщил минздрав региона. "Кардиохирурги областной клинической больницы Святителя Иоасафа совершили очередное чудо. Несколько дней назад с линии боевых столкновений специальной военной операции к ним привезли бойца с множественными осколочными ранениями. При этом один из осколков попал в правый желудочек сердца. И это - наш земляк, мобилизованный из Старого Оскола. Экстренную операцию на открытом сердце проводили кардиохирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов, а также анестезиолог Юрий Копылов", - говорится в сообщении на странице минздрава в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что операция длилась более двух часов и завершилась успешно. Врачи отмечают, что состояние пациента стабильное, с тенденцией к улучшению. Также в скором времени медики могут разрешить родным военного навещать его. "Сейчас наш земляк находится в реанимации уже в сознании, и главный врач областной больницы Роман Викторович Проценко говорит, что уже через некоторое время сможет встретиться со своими близкими. Надеюсь, что пойдет на поправку, мы будем делать все необходимое для этого, ресурсы у нас есть", - сказал губернатор Вячеслав Гладков, его слова приводит минздрав.

https://ria.ru/20220728/opukhol-1805486916.html

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вячеслав гладков, общество, россия