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"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023
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02:50 16.10.2023 (обновлено: 05:39 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/okhrana-1902964704.html
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:50
2023-10-16T05:39
в мире
сша
израиль
украина
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works."Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на еврейское государство."Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина", — отметил Джонсон.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html
https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html
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в мире, сша, израиль, украина, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану из-за угрозы США

© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works.
«
"Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.
По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на еврейское государство.
"Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина", — отметил Джонсон.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Тревожные сдвиги". В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине
Вчера, 02:00
На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США показали свое истинное отношение к Украине, передает ABC
Вчера, 01:31
 
В миреСШАИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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