https://ria.ru/20231016/okhrana-1902964704.html
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:50
2023-10-16T02:50
2023-10-16T05:39
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израиль
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владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works."Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на еврейское государство."Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина", — отметил Джонсон.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, украина, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану из-за угрозы США