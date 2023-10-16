https://ria.ru/20231016/okhrana-1902964704.html

"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского

"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 16.10.2023

"Лучше нанять охрану". В США рассказали о фатальной ошибке Зеленского

Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:50

2023-10-16T02:50

2023-10-16T05:39

в мире

сша

израиль

украина

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему стоит задуматься о собственной безопасности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works."Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон решил отодвинуть киевские власти на второй план и перенести основное внимание на еврейское государство."Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина", — отметил Джонсон.На этой неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах, вероятно, все чаще начнет звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.

https://ria.ru/20231016/peremeny-1902962185.html

https://ria.ru/20231016/otnoshenie-1902960728.html

сша

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, украина, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году