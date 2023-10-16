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Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023
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18:10 16.10.2023
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Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:10
2023-10-16T18:10
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оаэ
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера. "Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда непричастным", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся в воскресенье. Лидеры двух стран договорились поддерживать связь, добавили в канцелярии.
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в мире, израиль, оаэ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ОАЭ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС

Нетаньяху в беседе с президентом ОАЭ заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда непричастным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся в воскресенье.
Лидеры двух стран договорились поддерживать связь, добавили в канцелярии.
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