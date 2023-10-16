https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:10
2023-10-16T18:10
2023-10-16T18:10
в мире
израиль
оаэ
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера. "Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда непричастным", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся в воскресенье. Лидеры двух стран договорились поддерживать связь, добавили в канцелярии.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оаэ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ОАЭ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС
Нетаньяху в беседе с президентом ОАЭ заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС