https://ria.ru/20231016/netanyakhu-1903118354.html

Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС

Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023

Нетаньяху заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:10

2023-10-16T18:10

2023-10-16T18:10

в мире

израиль

оаэ

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньху провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого заявил о решимости Израиля уничтожить ХАМАС, сообщила канцелярия израильского премьера. "Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения ХАМАС на граждан Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль полон решимости уничтожить военный и административный потенциал ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда непричастным", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся в воскресенье. Лидеры двух стран договорились поддерживать связь, добавили в канцелярии.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оаэ, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году