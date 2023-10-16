https://ria.ru/20231016/natsizm-1903060349.html
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон - РИА Новости, 16.10.2023
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон
Володарский районный суд Брянска назначил шесть суток ареста жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона марш нацистской Германии,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:14
2023-10-16T14:14
2023-10-16T14:14
происшествия
брянск
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Володарский районный суд Брянска назначил шесть суток ареста жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона марш нацистской Германии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. "Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны… Назначено наказание в виде шести суток административного ареста", - говорится в сообщении. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичная демонстрация нацистской атрибутики). "Телефон мужчины зазвонил в общественном месте и привлек внимание правоохранителей", – рассказали РИА Новости в суде о том, как правонарушение было выявлено. Постановление не вступило в законную силу, добавили в суде.
https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html
брянск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Брянск, Московская область (Подмосковье)
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за марш Третьего Рейха на звонке