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Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон - РИА Новости, 16.10.2023
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14:14 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/natsizm-1903060349.html
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон - РИА Новости, 16.10.2023
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон
Володарский районный суд Брянска назначил шесть суток ареста жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона марш нацистской Германии,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:14
2023-10-16T14:14
происшествия
брянск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Володарский районный суд Брянска назначил шесть суток ареста жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона марш нацистской Германии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. "Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны… Назначено наказание в виде шести суток административного ареста", - говорится в сообщении. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичная демонстрация нацистской атрибутики). "Телефон мужчины зазвонил в общественном месте и привлек внимание правоохранителей", – рассказали РИА Новости в суде о том, как правонарушение было выявлено. Постановление не вступило в законную силу, добавили в суде.
https://ria.ru/20230830/arest-1893239214.html
брянск
московская область (подмосковье)
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происшествия, брянск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Брянск, Московская область (Подмосковье)
Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон

Суд в Брянске арестовал жителя Подмосковья за марш Третьего Рейха на звонке

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Володарский районный суд Брянска назначил шесть суток ареста жителю Московской области, установившему на звонок своего телефона марш нацистской Германии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
"Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны… Назначено наказание в виде шести суток административного ареста", - говорится в сообщении. Протокол был составлен по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичная демонстрация нацистской атрибутики).
"Телефон мужчины зазвонил в общественном месте и привлек внимание правоохранителей", – рассказали РИА Новости в суде о том, как правонарушение было выявлено.
Постановление не вступило в законную силу, добавили в суде.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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ПроисшествияБрянскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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